Vor zehn Jahren beschäftigte der Küchenmöbelhersteller Alno AG am Stammsitz in Pfullendorf noch viele hundert Mitarbeiter. Dann musste die AG Insolvenz anmelden und die Investorengruppe Riverrock kaufte das riesige Firmenareal. Als Nachfolgefirma etablierte sich vor drei Jahren die Neue Alno GmbH, die noch im April 2021 erklärte, dass man sich für künftiges Wachstum aufstelle und der Investor Riverrock deshalb einen neuen Eigentümer oder einen Co-Investor suche.

Das Geschäftsführerduo Jochen Braun (links) und Michael Spadinger ist vom Erfolg ihrer neuen Firmenstrategie überzeugt. | Bild: privat

Am Freitagabend informierte das Geschäftsführerduo Michael Springer und Jochen Braun in einer kurzen Mitteilung, dass die Neue Alno GmbH und die BBT Bodensee Bauteile GmbH ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt haben. „Der Geschäftsbetrieb läuft weiter und die Geschäftsführung bleibt weiterhin im Amt“, so die offizielle Mitteilung. Die Alno wolle sich neu aufstellen, gestärkt aus dem Verfahren gehen und den bereits eingeleiteten Investorenprozess fortsetzen. „Ziel des Verfahrens ist es, das Unternehmen mit Unterstützung der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten durch die Coronakrise zu manövrieren“, ist in der Presseerklärung der Geschäftsführung zu lesen.