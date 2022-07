Am Nachmittag locken selbstgebackene Kuchen, Torten und frische Dinnele. Die kleinen Gäste können mit dem beliebten „Aach-Linzer Bähnle“ wieder zahlreiche Runden durch das Dorf genießen oder auf der Hüpfburg überschüssige Kräfte abbauen. Die Hüpfburg wird von der Aach-Linzer Feuerwehr-Abteilung betreut. Sie wird beim Dorffest auch wieder Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug anbieten. Spritzübungen für den Nachwuchs werden vor allem bei heißem Wetter für kühlende Unterhaltung sorgen.

Den Auftakt des Dorffestes bildet traditionell um 10.30 Uhr der Familien-Wortgottesdienst in der Kirche St. Martin am Sonntagmorgen. Anschließend gestaltet der Musikverein Aach-Linz mit seinen Aktiven das Frühschoppenkonzert im Festzelt auf dem Martinsplatz. Zum ersten Mal wird beim Dorffest ein Flohmarkt veranstaltet, der vom Elternbeirat des Kindergartens organisiert wird. Die kleinen Verkaufsstände werden vor der Kirche ihren Platz finden. Zwischen 10 und 14 Uhr bietet sich hier die Gelegenheit, das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern.

Pfullendorf – Die Aach-Linzer feiern am Sonntag, 3. Juli, und Montag, 4. Juli, ihr 33. Dorffest. Wie gewohnt ist auf und um den Martinsplatz herum viel Kulinarisches und ein umfangreiches Getränkeangebot zu finden. Für die musikalische Unterhaltung wird bestens gesorgt. Das Organisationsteam der Vereinsgemeinschaft um ihren Vorsitzenden Klaus Matt hat wieder einiges auf die Beine gestellt. Viele Vereine aus Aach-Linz gestalten das Programm. Der Erlös des Festes kommt der Vereinsgemeinschaft zu Gute, die damit wiederum Projekte für die Dorfgemeinschaft unterstützen kann.

Aach-Linz (ror) Die Kinder des Montessori-Kindergartens wollen die Festgäste am Sonntagmittag mit einem Tanz erfreuen. Auch die älteren Kinder der Grundschule sorgen mit einigen Gesangsstücken für Unterhaltung. Viel Zulauf haben immer wieder die Ministranten. Sie bieten, geschützt im Schatten der hohen Bäume am Dorfplatz, interessante Geschicklichkeitsspiele an.

Gut vor der Sonne geschützt gibt es gleich nebenan für die ganz Kleinen einen großen, überdachten Sandkasten. Hier können sie sich mit den vorhandenen Sandelspielzeugen lang und ausgiebig beschäftigen. Und schließlich kann sich der Nachwuchs beim Kinder-Schminken noch professionell verzieren lassen.

Ofenfrische Dinnele

Die Weinlaube der Feuerwehr und die Weizenbar der Landjugend laden zum gemütlichen Aufenthalt ein. Die beliebten Dinnele werden ofenfrisch vom Kirchenchor angeboten. Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torten reichen der Förderverein des Bildungshauses Montessori und die Damen der Frauengemeinschaft.

Alhegro gestaltet Nachmittag

Ab dem Nachmittag sorgte dann die Jugendkapelle „Alhegro“ im Festzelt weiter für die Unterhaltung. Die Abkürzung weist darauf hin, dass die Jungmusikanten aus Aach-Linz, Herdwangen und Großschönach kommen.

Wurstsalat zum Feierabend

Am Montag endet dann das Dorffest. Ab 16.30 Uhr erwartet die Besucher ein Feierabendhock mit Vesperteller und Wurstsalat. Die musikalische Unterhaltung übernehmen die Benistobler Musikanten.