Völlig überrascht wurde die Öffentlichkeit vom Tod von Hubertus Klett, der am 27. April im Alter von 69 Jahren verstarb. Neben seiner Leidenschaft für die Jagd galt sein Interesse vor allem seiner Heimatstadt Pfullendorf. Viele Jahre war er Mitglied im Heimat- und Museumsverein, den er seit 2005 als Vorsitzender leitete. Oft werkelte er stundenlang im Bindhaus oder dem Alten Haus, führte Besucher durch die darin eingerichteten Museen und erzählte vom Leben der Menschen in Pfullendorf. Viel hatte sich Hubertus Klett und der Heimat- und Museumsverein für das Jubiläumsjahr 2020 vorgenommen. Pandemiebedingt mussten bekanntlich alle Feierlichkeiten zum 800-jährigen Bestehen der Stadt abgesagt werden und auch im Jahr 2021 machte Corona alle Pläne zunichte, das Stadtjubiläum nachzufeiern.

Realschulrektorin Gabriele Fischer war für die CDU auch im Gemeinderat. | Bild: SK

Herzlich, motiviert, pflichtbewusst, offen, kritisch und kompetent erlebten die Menschen Gabriele Fischer während ihrer neunjährigen Schulleiterzeit an der Realschule am Eichberg. Die beliebte Pädagogin, die von 2014 bis 2019 für die CDU im Gemeinderat und auch Vorsitzende der Hospizgruppe war, verstarb am 25. Mai im Alter von 65 Jahren. 38 Jahre arbeitete sie in ihrem „Traumberuf“, und brachte den Schülern Deutsch, Sport und Ethik bei, begleitete viele Jahrgänger auf ihrem Weg vom Fünftklässler ins Teenager-Alter. Im August 2009 übernahm sie die Rektorenstelle an der Realschule am Eichberg und knüpfte viele Netzwerke, schloss Bildungspartnerschaften mit Firmen, um ihren Schülern Betriebspraktika zu ermöglichen. Die Ausweitung der Schulsozialarbeit war ihr ein Herzensanliegen. In Pfullendorf fühlte sich die neue Realschulrektorin schnell sehr wohl, und so engagierte sie sich von 2014 bis 2019 auch als Gemeinderätin. Für die CDU eroberte die Mutter zweier erwachsener Kinder auf Anhieb einen Sitz im Stadtrat. Im Gremium brachte sie nicht nur bei schulpolitischen Themen ihren Sachverstand ein, geschätzt war auch ihre Konfliktlösungsfähigkeit.

Eine hoch angesehene Persönlichkeit – Ekkehard Klaiber. | Bild: Johanson, Kirsten

„Dieser Mann wird Pfullendorf fehlen“, würdigten viele Menschen Ekkehard Klaiber, der am 17. September im Alter von 85 Jahren verstarb und sich um seine Heimatstadt in vielfacher Weise verdient gemacht hat. „Hier sind meine Wurzeln, hier haben meine Vorfahren mütterlicherseits gelebt. Dafür lohnt es sich zu kämpfen“, beschrieb er in einem SÜDKURIER-Gespräch seine Motivation, sich für die Stadt und ihre Bürger zu engagieren. Freundlich, höflich, sach- und fachkundig gestaltete sich ein Gespräch mit dem Verstorbenen, der stets seinem Gesprächspartner zugewandt und ein geduldiger Zuhörer war. Ein gebildeter Mann, der sich für vieles interessierte, wobei viele Gespräche sich immer wieder um Pfullendorf drehten. Wie geht die Entwicklung weiter? Ist die Stadt auf dem richtigen Weg?

Der Geschäftsmann interessierte sich schon in jungen Jahren für die Kommunalpolitik und 1962 rief er als Gründungsmitglied die Junge Union von Pfullendorf und dem Oberen Linzgau ins Leben. Im Jahr 1965 wählten ihn die Bürger auf der CDU-Liste ins Stadtratsgremium, dem er bis 1999 stolze 34 Jahre angehörte. 26 Jahre saß er nach der Gemeindereform 1973 im Kreistag. 16 Jahre hatte er den Fraktionsvorsitz bei den Christdemokraten inne, 18 Jahre lang war er deren Ortsvereinsvorsitzender. Vom Stadtrat wurde er mit dem Wappenehrenteller ausgezeichnet und schon 1997 hatte das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.