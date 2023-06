Auf dem Stadtseefest, das von Freitag bis Montag in Pfullendorf am Stadtsee gefeiert wurde, hat ein Unbekannter am Montag zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr ein Pedelec des Herstellers „Conway“ im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen. Der Besitzer hatte nach Polizeiangaben das Rad erschlossen im Bereich des Toilettenwagens abgestellt, wo es der Dieb entwendete. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des schwarzen Pedelecs mit grünem Streifen auf dem Akku und ergonomischen Handgriffen geben können, mögen sich unter Tel. 07552 20160 beim Polizeiposten Pfullendorf melden.