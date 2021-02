von Sk

Unbekannte richteten in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Werkstatt im Pfullendorfer Ortsteil einen hohen Schaden an. Wie die Polizei mitteilt, drangen die bislang unbekannten Diebe in eine abseits gelegene Werkstatt im Pfullendorfer Ortsteil Denkingen ein. Aus einem dort abgestellten Schlepper der Marke Fendt bauten sie hochwertiges Fahrzeugzubehör aus. Unter anderem wurden Terminals, Bedienteile für Hydraulik, Motorsteuerboxen und Joysticks entwendet. Der entstandene Schaden liegt zwischen 20 000 und 30 000 Euro.