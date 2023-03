Die Realschule am Eichberg wächst weiter. Für das neue Schuljahr haben sich mehr Schüler angemeldet, als erwartet. Das Problem: Die Schule platzt aus allen Nähten.

Die Realschule Pfullendorf platzt sprichwörtlich aus allen Nähten. Aktuell werden an der Schule am Eichberg rund 360 Schülerinnen und Schüler in 15 Klassen unterrichtet. Gerade ist der Anmeldungszeitraum für die Kinder vorbei, die ab Herbst als