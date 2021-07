Bilder von Otmar Alt noch bis 1. August in der Galerie „Alter Löwen“ in Pfullendorf zu sehen. Der Künstler erläutert bei einem Besuch seine Motivation und Sichtweise zur Kunst.

„Fühlt euch wohl und lebt frei mit der Kunst“, so lautete der Appell des Künstlers Otmar Alt an alle Anwesenden am Sonntagvormittag in der Galerie „Alter Löwen“ Pfullendorf. Seit über fünf Jahrzehnten gehört er zu den