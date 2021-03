Der Vorhang fiel mit dem ersten Lockdown im März 2020 und seither standen Martin Ruppenthal und sein Kollege Ulrich Munz nicht mehr live auf der Bühne. In Pfullendorf gastierte das Kabarett-Duo zuletzt im September 2019. Zunächst hatten sie kaum Zeit, sich darüber zu grämen. Im Corona-Alltag galt es, in der Schule viel Organisatorisches und Technisches zu bewältigen. „Wir mussten uns in neue Strukturen, neue Formate einarbeiten“, so Ruppenthal. Denn beide sind nicht nur „Die Lehrer“ im Comedy-Sinn, sondern auch im realen Leben. Doch im Herbst kündigten sich bei Ruppenthal spürbare Entzugserscheinungen an. „Ich habe mich ertappt, dass ich unsere eigene CD eingelegt, laut aufgedreht und mitgesungen habe“, gesteht er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Zur Person Martin Ruppenthal ist in Pfullendorf aufgewachsen, er besuchte hier das Gymnasium und studierte in Konstanz Mathe und Physik. Der 47-jährige kommt regelmäßig nach Pfullendorf, um seine Eltern zu besuchen. Ruppenthal ist seit 2001 stellvertretender Schulleiter am Johann Vanotti-Gymnasium in Ehingen. Sein Kollege Ulrich Munz unterrichtet am Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen. Auf einem Familienfest lernten sich die Lehrer vor rund 20 Jahren kennen und schlossen sich zum Duo „Die Lehrer“ zusammen.

Seit Jahresanfang „Filmchen“ ins Netz gestellt

Mitten im zweiten Lockdown beschlossen die Pädagogen, aus der Not eine Tugend zu machen und stellten zu Jahresanfang „Filmchen“ ins Netz. Mit ihren humorvollen Betrachtungen trafen sie genau den Nerv der Zeit. Und sprachen wohl so manchen Kollegen aus der Seele. Ihr erster Clip zum Distanzunterricht wurde mittlerweile über 109 000 Mal aufgerufen. Sogar der Spiegel hat in seiner Online-Ausgabe über das Duo berichtet.

Mitten aus dem Leben gegriffen: die Videoclips der „Lehrer“, hier Martin Ruppenthal, über Freud und Leid des Distanzunterrichts. | Bild: privat

Homeschooling und Videokonferenzen liefern Vorlagen

Munz und Ruppenthal sitzen, wie im echten Leben, zwecks Online-Unterricht vor ihrer Bildschirmkamera am Computer. Und wie man sehen kann: Homeschooling und Videokonferenzen liefern reichlich Stoff. „Torben, was soll das heißen, du kannst nicht am Unterricht teilnehmen? Du hast keinen Computer und kein WLAN? Torben?! Du bist hier!“ Und bestimmt kam es wirklich schon vor, dass ein Schüler noch im Schlafanzug am Rechner saß, Mütter als Privatsekretärinnen fungierten oder staubsaugende Ehefrauen den Matheunterricht akustisch untermalten. Schüler, Kollegen und das Kultusministerium geizen jedenfalls nicht mit Steilvorlagen, an denen sich die Kabarettisten genüsslich bedienen. Kürzlich war an Ruppenthals Schule Online-Elternsprechtag, wenn da mal nicht die ein oder andere Sequenz ins nächste YouTube Video einfließt.

Viele können auch über sich selber Lachen

„Kabarett ist immer ein stückweit biografisch. Wir verdichten und treiben es natürlich auf die Spitze, aber viele erkennen sich in solchen Momentaufnahmen wieder und können dann auch über sich lachen. Lachen hat ja einen therapeutischen Effekt“, sagt Ruppenthal, der mit Munz seit knapp zehn Jahren erfolgreich Lehrerkollegen fortbildet: Stressbewältigung mit Humor.

Und der zentrale Drucker röhrt auf dem Schreibtisch

Auch zu Hause bei Familie Ruppenthal in Ehingen begleitet das digitale Lernen und Arbeiten den Alltag. Vier Mal Homeoffice, vier Computer im Einsatz – und das Netzwerk macht mit. Hat die jüngste Tochter Online-Querflötenunterricht, kann Papa sie nicht auf „stumm“ schalten und wenn jemand aus dem Nebenzimmer etwas ausdruckt, dann röhrt der zentrale Drucker auf Ruppenthals Schreibtisch.

Schüler sind professionell und gewissenhaft

Fernunterricht habe aller Holprigkeiten zum Trotz auch etwas Gutes: „Es läuft alles sehr strukturiert ab. Ergebnisse werden sofort digital getippt und hochgeladen, die Tafelansichten lassen sich als PDF abspeichern, man kann Materialien schnell austauschen. Ich kann Schüler zur Gruppenarbeit in virtuelle Räume schicken. Im Großen und Ganzen machen es die Schüler in meinen Kursen richtig toll, sie sind professionell und gewissenhaft.“

Leere Flure sind gespenstisch und irritierend

Worauf er sich am meisten freut, wenn der Präsenzunterricht für alle wieder aufgenommen wird? „Auf Leben in der Bude, auf Krach im Schulhaus. Die leeren Flure sind gespenstisch und irritierend. Ich freue mich, wenn die AGs mit Musik, Sport und Theater wieder losgehen. Und darauf, mich im Lehrerzimmer mit einem Becher Kaffee in der Hand mit Kollegen zu unterhalten.“

Martin Ruppenthal (rechts), der lange in Pfullendorf gewohnt hat, und Ulrich Munz (links) sind zusammen „Die Lehrer“. Auf YouTube nehmen sie derzeit den Fernunterricht auf die Schippe. | Bild: privat

Live auf der Bühne erst wieder Ende September

Das Kabarett-Duo Ruppenthal und Munz sehnt sich natürlich nach der Bühne. Voraussichtlich wird man sie im Herbst des Jahres wieder live und in voller Größe sehen können: am 25. September im Katholischen Gemeindehaus St. Josef in Wurmlingen.