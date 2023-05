Die Kies- und Schotterwerke Müller GmbH & Co. KG aus Ostrach hat zusammen mit der Erdgas Südwest GmbH als Generalunternehmerin eine schwimmende, 750 Kilowattpeak starke Photovoltaik-Anlage errichtet, informiert Erdgas Südwest, ein Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg, in einer Pressemitteilung. Die Anlage wurde am Freitag im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landrätin Stefanie Bürkle und Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender der EnBW AG, offiziell in Betrieb genommen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lobt die schwimmende PV-Anlage in Ostrach. | Bild: Susanne Freitag/Erdgas Südwest

Ministerpräsident lobt Pionierarbeit

„Die Energiewende beruht nicht auf riesigen zentralen Kraftwerken, sondern auf vielen dezentralen Kraftwerken. Dabei müssen wir alle Potenziale, die vorhanden sind, für die Windkraft und die Photovoltaik nutzen – so wie hier in Ostrach. Die zweite schwimmende Photovoltaik-Anlage in Baden-Württemberg ist echte Pionierarbeit“, erklärte Kretschmann.

Landrätin lobt schlankes Genehmigungsverfahren

„Als Landrätin freue ich mich, dass die erste schwimmende PV-Anlage in Oberschwaben im Landkreis Sigmaringen realisiert wird und wir mit einem schlanken Genehmigungsverfahren von nur fünf Monaten dazu beitragen konnten. Diese Anlage ist ein weiteres wertvolles Mosaik, mit dem wir nun insgesamt über 74 Prozent des Strombedarfs im Landkreis Sigmaringen über erneuerbare Energien abdecken können“, sagte Stefanie Bürkle. „Photovoltaik ist für uns die ideale Energiequelle, da in der sonnenintensiven Jahreszeit auch die Baubranche saisonal den größten Bedarf hat“, erläuterte Thomas Hinderhofer, Geschäftsführer der Kies- und Schotterwerke Müller. Mehr als 50 Prozent des Stromertrags fließen direkt zum Kieswerk.

So viel Strom sammeln 1388 Module

Auf dem Baggersee sammeln 1388 Module etwa 800.000 Kilowattstunden erneuerbaren Strom jährlich. Mit nur fünf Prozent der 13 Hektar großen Seefläche werden rund 275.000 Kilogramm CO₂ eingespart – es bräuchte 27.500 Bäume, um innerhalb eines Jahres dieselbe CO₂-Menge zu binden. Die Installation auf dem Gewässer ermöglicht dank indirekter Kühlung einen größeren Ertrag als klassische Freiflächenanlagen.