von Stefanie Lorenz

Das wird nicht nur die Stammgäste schmerzen: In wenigen Monaten wird es in Pfullendorf die beliebte Kneipe Rainer‘s in der Überlinger Straße wohl nicht mehr geben. „Ja, es stimmt, eine Ära geht zu Ende“, bestätigt Betreiber Wolfgang Eisele eine entsprechende Anfrage des SÜDKURIER. Das Rainer‘s soll nicht nur die Kneipentüren schließen, sondern sogar komplett abgerissen werden zugunsten eines neuen Wohnkomplexes mit mehreren Wohnungen, falls der Bauantrag genehmigt wird.

Gemütliche und hoimelige Atmosphäre wird geschätzt

„Die kleine Kneipe in unserer Straße“, heißt es im berühmten Lied von Peter Alexander. Genau so gemütlich, familiär und „hoimelig“ geht es bislang im Pfullendorfer Rainer‘s zu – ein Ort, an dem sich die Gäste wohlfühlen können. Am langen Tresen genießen viele Pfullendorfer ihren Feierabend in gemütlicher Runde. Und dann sind da natürlich auch noch die Fußballfans, die am großen Fernseher die aktuellen Spiele verfolgen. Bei der Welt- oder Europameisterschaft im Rainer‘s mitzuzittern, ist ein Klassiker bei den Pfullendorfer Fußballfreunden.

Außerdem bietet Familie Eisele noch einen täglichen Mittagstisch mit wechselnden Gerichten an. Neben dem Gastraum gibt es noch ein Nebenzimmer, den Raucherraum sowie einen Außenbereich für die Kneipenbesucher.

Seit 19 Jahren führt Familie Eisele die Kneipe

Seit dem Jahr 2001 führen Wolfgang und Heidi Eisele die Kneipe. „Leider gibt es keinen Nachfolger“, bedauert Wolfgang Eisele. Deshalb habe sich das Betreiber-Ehepaar jetzt dazu entschieden, die Kneipe komplett aufzugeben. „Das Gebäude soll abgerissen werden und neue Wohnungen an dieser Stelle enstehen“, schildert Eisele.

Bauantrag ist bei der Stadt eingegangen

Die Stadt Pfullendorf bestätigt auf Anfrage, dass ein entsprechender Bauantrag eingegangen sei. Wann nach dessen Genehmigung mit den Bauarbeiten begonnen wird, kann Wolfgang Eisele noch nicht sagen. Er rechnet damit, dass es wohl im Frühjahr nächsten Jahres so weit sein wird. Dann bleibt sie für immer geschlossen, die kleine Kneipe in der Überlinger Straße.