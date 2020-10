Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Die Altkleidercontainer in Pfullendorf sind permanent überfüllt: Werden jetzt mehr aufgestellt?

Zum wiederholten Mal haben Unbekannte am Container-Standort vor dem Lidl in der Sigmaringer Straße zahlreiche Plastiksäcke mit Kleidung abgelegt. Dazwischen liegen alte Teppiche und jede Menge Restmüll. Die Bürger ärgern sich. Was sagt die verantwortliche Organisation dazu?