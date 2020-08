von Josef Unger

Die Ostracher Torfbrikettfabrik stirbt nicht. Beide Gebäude und die ehemalige Betriebswerkstatt bleiben der Nachwelt erhalten. Ähnlich wie das Schlachtendenkmal auf dem Hausberg Buchbühl sind die Ziegelbauten an der Riedstraße den Bewohnern Ostrachs und der Umgebung Symbole geschichtsträchtiger Ereignisse, insbesondere der industriellen Revolution in der Region. Im Jahre 1897 entstand der Erstbau mit Schornstein und Verladehalle.

Torfbrikettwerk wurde 1897 eröffnet

Der „Oberländer“ schrieb am 17. Dezember 1897: „Das hiesige neuerbauten Torfbrikettwerk prangt heute im Flaggenschmuck als Zeichen, dass die Eröffnung desselben, und zwar unter persönlicher Leitung des Besitzers, Herrn Ingenieur R. Lange aus Magdeburg-Buckau, stattfindet. Wie bekannt wird dasselbe die großen Torflager des Pfrunger Riedes ausbeuten und ist zu diesem Zweck eigens eine sieben Kilometer lange Feldbahn von der Fabrikanlage nach dem Ried erstellt“. Diese war bereits am 26. September 1897 mit zwei Lokomotiven in Betrieb genommen worden.

Wald-Glashütte Mit dem Abriss des Anwesens Batsch in Wald-Glashütte endet eine Ära Das könnte Sie auch interessieren

Kultivierung der Moorflächen

Der Betrieb übertraf alle Erwartungen, sodass bereits 1910 der Betrieb beachtlich erweitert wurde durch den Neubau eines weiteren Gebäudes. Bald danach erwarb der Stuttgarter Ingenieur und Industrielle Robert Bosch das Torfwerk samt großer Moorflächen. Ihm ging es nicht nur um die Produktion von Brenntorf, sondern auch um die Kultivierung der riesigen Moorflächen zum Zweck der landwirtschaftlichen Nutzung. „Ich sehe im Ried schon tausend Kühe weiden“, lautete sein Grundsatz. Hochbetrieb herrschte besonders während des Ersten Weltkrieges. Doch es fehlte an Arbeitskräften.

Geschichte der Torffabrik endete 1928

Auf Antrag der Direktion genehmigte die Intendantur des XIII. Armeekorps in Stuttgart 25 Kriegsgefangene. Damit verbunden waren hoch angesetzte Lieferbedingungen von Brenntorf für 2 Mark je Zentner. Der Krieg endete und gleichzeitig verdrängten Braun- und Steinkohle das Torfbrikett.

Die Torffabrik vor der Sanierung. | Bild: Josef Unger

Torfbriketts waren ein beliebter Energielieferant

Ihre Energieleistungen übertrafen das Produkt aus Moorerde. Fabrik und Bahn wurden 1928 stillgelegt. Das Vorhaben, die Gebäude abzureißen, kam nicht zustande, obwohl der noch in Funktion stehende Buchhalter Zimmermann dieses bereits an die Firma Hartmann in Beizkofen vergeben hatte. Lediglich der Schornstein wurde Mitte der Dreißigerjahre von Pionieren aus Donauwörth gesprengt. Die neben den Eisenbahnschienen erbaute Verladehalle wurde an die Gögegemeinden verkauft, die aus ihr die eine Halle erstellten.

Gebäude wurde zum Wohnhaus

Nach langem Hin und Her erwarb eine Landwirtsfamilie Fabrikareal und etliche Grundstücke im Ried. Das Fabrikgebäude von anno 1897 nutzte die Familie nach einigen Umbauten als Wohnung. In der Halle von 1910 richtete sie einen Viehstall und in der ehemaligen Werkstatt einen Schweinestall ein. Der Unfalltod des ältesten Sohnes beeinflusste die Zukunft des Betriebes.

Pfullendorf In Pfullendorf wurde 35 Jahre lang Erdöl gefördert Das könnte Sie auch interessieren

Dornier aus Friedrichshafen nutze das Gebäude als Lager

Während des Zweiten Weltkrieges und danach diente die untere Halle für verschiedene Einlagerungen. Unter anderen verlagerte die Firma Dornier in Friedrichshafen nach zerstörerischen Fliegerangriffen Teile ihres Modellbaues nach Ostrach.

Neue Besitzer restaurieren Fabrikgebäude

Nach jahrelangem Stillstand gab es vor zehn Jahren einen Besitzerwechsel. Käufer war eine junge Familie, die alles daransetzt, das Industriedenkmal in der Riedstraße der Nachwelt zu erhalten. Während sie das ältere Gebäude, das Maschinenhaus und die Werkstatt bereits instand gesetzt und wohnbar gemacht hat, beginnt sie derzeit, das monumentale Fabrikgebäude zu restaurieren. Die Familie will die Außenfassade, sofern die Witterungsschäden der vergangenen elf Jahrzehnte es zulassen, erhalten. Über den Innenausbau schweigt der neue Eigentümer noch. Überraschungen sind also zu erwarten. Den Freunden der Heimatgeschichte konnte er die Angst vor einem Abriss der „Fabrik“ nehmen.