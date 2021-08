von Robert Reschke

Die Corona-Pandemie hat auch beim Turnverein seine Spuren hinterlassen. Dies wusste auch die Vorsitzende Gerda Gebert zu Anfang ihres Berichts bei der Mitgliederversammlung richtig einzuordnen als sie sagte: „Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns.“ Und führte weiter aus: „Noch nie mussten wir uns so intensiv mit Verordnungen, Bestimmungen, Verboten und Auflagen auseinandersetzen. „Bei mir hat sich manchmal der Eindruck eingeschlichen, dass bei uns der Amateursport in Vergessenheit geraten ist.“ Nachdem jetzt wieder vieles erlaubt ist, zeigt es sich, dass viele Übungs- und Gruppenleiter noch sehr vorsichtig agieren. „Ich bin froh, dass unsere Übungsleiter und Trainer verantwortungsvoll mit der Situation umgehen“, meinte die Vorsitzende.

Auswirkungen zeigte die Pandemie allerdings auf die Mitgliederzahlen. In „normalen“ Jahren halten sich Eintritte und Austritte in etwa die Waage. Aber in diesen Pandemiezeiten strebten die Eintritte gegen Null – Austritte blieben konstant. Trotzdem kann der Turnverein immer noch auf stolze 1347 Mitglieder verweisen.

In vielen Fälle Aufholtraining nötig

Sportlich gesehen zeigen die Rückmeldungen, dass in vielen Fällen ein Aufholtraining nötig ist. „Die Trainer werden zum Beispiel beim Geräteturnen bei den Mädchen fast wieder bei null anfangen müssen“, resümierte Gebert. Zudem musste aus unterschiedlichen Gründen der Verein drei Gruppen auflösen. Gerade auch beim Schwimmen hat unter anderem auch Corona für Probleme gesorgt. Fast 15 Monate ohne Schwimmtraining sowie der Weggang dreier Übungsleiter muss der Verein erst noch verkraften. Einen Lichtblick sieht die Vorsitzende bei der Abnahme der Sportabzeichen. So konnten elf Jugendliche und 52 Erwachsene das Abzeichen erwerben. Allerdings war eine Kooperation mit den Schulen im vergangenen Jahr nicht möglich.

Kasse des Vereins bleibt stabil

Der Kassenbericht von Fabio Seminare brachte für manchen überraschend, einen ordentlichen Zuwachs des Kassenbestandes. Relativ stabil blieben die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und Sponsorengelder. Dagegen waren die Ausgaben vor allem für die Übungsleiter-Vergütungen naturgemäß deutlich gesunken. Und so konnte der Verein auch auf eine Unterstützung durch Corona-Hilfen beim Sportverband verzichten.

Pfullendorf Corona verändert Abläufe beim Turnverein Pfullendorf Das könnte Sie auch interessieren

Thomas Kugler erfreut über Erfolge

Die gute finanzielle Lage des Turnvereins wusste auch Bürgermeister Thomas Kugler entsprechend zu würdigen. Erfreut bezeichnete er Pfullendorf als Sportstadt und bezog sich damit auf die beiden Deutschen Meistertitel. Er zielte dabei auf den Titel von Cedric Abt vom Radsportverein Pfullendorf sowie den Reck-Titel von Maximilian Glaeser bei den Deutschen Turnmeisterschaften. „Trotz des zurückliegenden schwierigen Jahres zollen wir dem Verein den höchsten Respekt, der trotz aller Probleme das Non­plus­ul­t­ra aus der Situation herausgeholt hat“, lobte Thomas Kugler.

Maximilian Glaeser errang den Reck-Titel bei den Deutschen Turnmeisterschaften. | Bild: Robert Reschke

Zur Person Maximilian Glaeser, 14 Jahre, startete im Juni in Halle bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Geräteturnen. Obwohl seine Trainingsmöglichkeiten nicht ideal waren, gelang ihm eine überragende Leistung. In der Altersklasse AK 13/14 war er in allen Disziplinen erfolgreich und holte am Reck den deutschen Meistertitel. Beim Bodenturnen belegte er den zweiten, beim Sprung den dritten und an den Ringen den vierten Platz. So konnte er auch im Mehrkampf den dritten Platz einheimsen. Mit diesem Medaillensatz im Gepäck warten schon die nächsten Herausforderungen. Ab diesem Sommer wird Maximilian das Sportinternat am Olympiastützpunkt Stuttgart besuchen und im Kunstturn-Forum beim ehemaligen Nationalturner Thomas Andergassen trainieren.

Gerda Gebert als Vorsitzende wiedergewählt

Die Wahlen stellten kein allzu großes Problem dar. Sowohl Gerda Gebert als Vorsitzende, Fabio Seminara als Kassierer und Heike Müller als Pressewartin stellten sich zur Wiederwahl und wurden jeweils in ihren Positionen von den rund 50 Anwesenden einstimmig gewählt. Als Beisitzer wurde Anita Rupp wiedergewählt.

Bei den Vorstandswahlen des TV Pfullendorf gab es keine Überraschungen. Die Gewählten von links: Gerda Gebert (Vorsitzende), Fabio Seminara (Kassierer) und Anita Rupp (Beisitzerin). | Bild: Robert Reschke

Ehrung langjähriger Mitglieder

Eine besondere Freude ist für Gerda Gebert immer die Ehrung von langjährigen und verdienten Vereinsmitgliedern. So konnte sie zusammen für die Jahre 2019 und 2020 eine Großzahl ehren, die 25 beziehungsweise 40 Jahre dem Verein treu waren. Zudem konnte sie im Namen des Hegau-Bodensee-Turngaus die Ehrennadeln in Silber und Gold überreichen. Dazu wurde auch Maximilian Glaeser für seine besonderen sportlichen Leistungen mit einem kleinen Präsent belohnt.