von Pfarrer Sebastian Degen

Am Sonntag feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Für uns Christenmenschen ein gewichtiges Fest im Kirchenjahr, das leider oft nur am Rande betrachtet wird. Vielleicht weil sich der Heilige Geist in der Werbung nicht so schön inszenieren lässt wie Weihnachtsmänner und Osterhasen. Und vielleicht auch, weil die Geschichte einfach zu sonderbar ist.

Zur Kolumne An dieser Stelle wollen Seelsorger und Seelsorgerinnen mutmachende Impulse in dieser Zeit geben. Sebastian Degen (35) ist seit April diesen Jahres Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Pfullendorf.

Lukas berichtet, wie sich Jesu Jünger in Jerusalem versammeln. Sie werden als verschreckt, zurückhaltend und ängstlich beschrieben, nachvollziehbar bei allem, was sie in den letzten 50 Tagen seit Ostern erlebt haben. Dann geschieht das Wunder: vom Himmel ertönt ein Brausen. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger nieder. BeGEISTert beginnen sie zu predigen, mutig und kraftvoll, so, dass jeder Mensch sie verstehen kann. Damit überwinden sie nicht nur sprachliche Grenzen, sondern auch kulturelle und religiöse Unterschiede der damaligen Zeit.

Pfingsten heilt die Sprachverwirrung

Die Geschichte, die Lukas da erzählt, spannt einen Bogen zu einer viel älteren Erzählung aus dem Alten Testament. Ursprünglich, so heißt es, hätten alle Menschen die gleiche Sprache gesprochen. Als Strafe für den anmaßenden Gedanken, in Babel einen Turm bis zum Himmel zu bauen, verwirrt Gott ihre Sprache. Pfingsten „heilt“ diese Sprachverwirrung.

Der Umgang mit verschiedenen Sprachen ist heute normal geworden. Eine Fremdsprache lernt jeder junge Mensch in der Schule, die meisten sogar mehrere. Fast unüberwindbar erscheinen eher die Barrieren, bei denen Menschen sich trotz gleicher Sprache nicht verstehen oder wertschätzend miteinander kommunizieren können.

Ein Vermitteln ist schwierig geworden, zwischen Befürwortern der Corona-Impfungen und der Gegner. Die Kollegin, die in den anstehenden Pfingstferien in den Urlaub fahren will, wird als leichtsinnig kritisiert, der Kritiker gleich als übervorsichtig abgestempelt. Der Konflikt im Nahen Ostern wird schärfer, Menschen sterben. Eine friedliche Lösung scheint kurzfristig nicht in Sicht. Und nachvollziehbare Kritik an militärischer Intervention eskaliert, auch in Deutschland, zur Feindseligkeit gegenüber Religionen.

Barrieren abbauen

Ob uns hier ein Pfingstwunder helfen würde? Davon bin ich überzeugt! Vielleicht steht heute nicht mehr die sprachliche Einheit im Vordergrund, sondern die Offenheit und Bereitschaft sich aus(einander)zusetzen, eine gemeinsame Grundlage zu suchen und damit Barrieren abzubauen. Und das über Staatsgrenzen und Religionen hinweg. Dafür gibt uns der Heilige Geist die Kraft. Gott sei Dank ist Pfingsten!