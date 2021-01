Ein Todesopfer forderte der Brand eines Wohnhauses in Pfullendorf und einen Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte auslöste. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist die Brandursache unklar.

Einen grausigen Fund machten die Feuerwehrleute bei ihrem Großeinsatz beim Wohnhausbrand am Mittwochnachmittag in der Ulrichstraße – schier bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, entdeckten sie in dem Haus einen toten Bewohner. Die Identität