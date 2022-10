von Julia Lutzjulia.lutz@suedkurier.de

Nach zweijähriger Corona bedingter Pause veranstaltet die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Pfullendorf in diesem Jahr wieder eine Ausbildungsbörse. „Die Börse findet nach zwei Jahren Pause endlich wieder statt“, freut sich Bernd Ruther, Vorstandsmitglied der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf und seit Beginn für die Organisation der Lehrstellenbörse verantwortlich. Sie findet am Donnerstag, 13. Oktober, von 8.30 bis 13 Uhr in der Stadthalle statt. Vertreten sind sowohl national und international operierende Konzerne, sogenannte Global Player, als auch mittelständische Handwerks- und Gewerbebetriebe oder soziale Einrichtungen und Dienstleister. Auch die Gastronomie ist auf der Börse vertreten.

Die Börse wird traditionell von Bürgermeister Thomas Kugler eröffnet, und ab 8.30 bis 13 Uhr können sich die Schüler an den Ständen der Aussteller über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten informieren. Für die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf ist die Ausbildungsbörse die erfolgreichste Veranstaltung im Vereinsjahr. Die letzten beiden Jahren musste wegen Corona pausiert werden, in diesem Jahr knüpft man aber wieder nahtlos an die Erfolge an.

60 Aussteller sind vor Ort

Schülerinnen, Schüler und alle an einer Berufsausbildung Interessierten können sich an den Ständen der Industrie-, Handwerks- oder Dienstleistungsunternehmen über Ausbildungen oder Karrierechancen informieren. „Vor der Stadthalle werden ebenfalls zwei Unternehmen sich präsentieren“, sagt Ruther. Das Transportunternehmen Muffler wird die Ausbildungsberufe vor der Stadthalle präsentieren, ebenso die Fahrschule Zembrod mit Ralf Müller. In der Stadthalle werden rund 60 Aussteller präsent sein.

Das Team der „Alten Mühle“ aus Waldbeuren: Kochlehrling Levin Gaa, Ausbildungsleiterin Anja Camara und Hotelfachfrau Sophia Regitz bei der Ausbildungsbörse 2019. Auch 2022 ist die „Alte Mühle“ vor Ort vertreten. | Bild: Volk, Siegfried

Erst Kontakte zwischen Unternehmen und Schülern

Unter dem Titel „Zukunft gestalten in Pfullendorf“ werden rund 600 Schülern Einblick in die Unternehmen am Standort und in der Region bekommen. „Viele Schüler kommen bis zu dreimal“, erzählt Bernd Ruther. Anfangs seien die Schüler noch ohne Vorstellung von dem, was sie beruflich einmal machen möchten und knüpfen erste Kontakte, etwa für Schulpraktika. Bei anderen bahnt sich am Ende der Schulkarriere möglicherweise eine Ausbildung an. Zu Beginn der Ausbildungsbörse gab es noch mehr Auszubildende als Ausbildungsstellen und die Börse wollte Unternehmen dazu animieren, Ausbildungen anzubieten. Heute ist das längst umgekehrt. Es gibt mehr Ausbildungsstellen als Auszubildende. Der Fachkräftemangel trifft quer durch die Bank alle Branchen und heute bewerben sich Unternehmen bei den Auszubildenden.

Herdwangen-Schönach Das Herbstival der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach spricht alle Sinne an Das könnte Sie auch interessieren

ielfältige Berufsbilder werden vorgestellt

Die Angebote auf der Pfullendorfer Ausbildungsbörse reichen von sozialen Berufen wie Altenpfleger, Notfallsanitäter und Sozialpädagoge, Bachelor of Arts (DH), über klassische kaufmännische Berufe bis hin zum Steuerfachangestellten, Polizeivollzugsbeamten oder Medientechnologen Druck. Breitgefächert ist das Angebot an dualen Ausbildungsangeboten, das die Berufspraxis im Ausbildungsbetrieb mit einem Studium an der Dualen Hochschule verbindet. Es eröffnet jungen Menschen alle Aufstiegschancen. Gut käme immer an, berichtet Ruther im Gespräch mit dieser Zeitung, dass morgens die Geschäftsführer in der Stadthalle vorbeischauen. „Das ist ein echter Treffpunkt geworden“, sagt er. Die Schüler profitieren davon, dass Auszubildende an den Ständen direkt aus dem Nähkästchen plaudern und von ihren Erfahrungen berichten.

Mit Spickzettel unterwegs

Zur Vorbereitung auf die Gespräche mit den Ausstellern bekommen die Schüler bereits einige Tage vor der Ausbildungsbörse einen Spickzettel, der angewendet werden soll. „Diesen haben wir gemeinsam mit Lehrern und Schulen entwickelt“, schildert Ruther. Auf diesem Spickzettel stehen Fragen, mit denen der Gesprächseinstieg erleichtert wird. Zur Ausbildung gibt es auch wieder eine Messezeitung. Wie Bernd Ruther vom Organisationsteam erklärt, gibt es bereits Ideen, dass Betriebe künftig direkt an die Schulen gehen, um sich vorzustellen. „Wir werden sehen, wie das ankommt“, so Ruther.