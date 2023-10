David Sherwood ist zwar Engländer, doch seine Begeisterung für das im Königreich beliebte Spiel Bridge hat er dennoch nicht über den Kanal mit nach Pfullendorf gebracht. Dazu musste der heute 77-Jährige vor mehr als 20 Jahren erst nach Australien reisen. Seine Schwester hatte ihn gebeten, nach Down Under zu kommen, um die dort lebende Mutter zu betreuen, während die Schwester verreist war. „Meine Schwester schlug mir vor, ihren Platz bei einem dortigen Bridgeturnier einzunehmen. Ich hatte es früher schon mal in England versucht.“ Danach hatte es David Sherwood gepackt.

„Ich habe sehr bedauert, dass in Deutschland kein Bridge gespielt wurde“, erzählt der aus London stammende Mann. Als er das einer Mitspielerin in Australien erzählte, schaute diese nur verwundert. „Mein Mann ist Deutscher“, habe sie geantwortet, „und er spielt Bridge.“ Es gebe viele Bridgeclubs in Deutschland.

Zum Bridgespiel gehören 52 Karten, die zu Spielbeginn in einem Board vor den vier Spielern auf dem Tisch liegen. David Sherwood war lange Jahre Präsident des Bridge Club Sigmaringen. Aus dieser Zeit stammt diese Urkunde. | Bild: Schnurr, Michael

Zurück in Deutschland musste David Sherwood nicht lange suchen: „200 Meter von mir entfernt lebte in Pfullendorf eine Dame, die in Sigmaringen Bridge spielt“, erzählt er. Das war die Initialzündung. Seit 2011 spielt David Sherwood nun mit immer größerer Leidenschaft das aus Frankreich stammende und heute überall in der Welt verbreitete Kartenspiel.

Was fasziniert den heute 77-Jährigen daran? „Bridge erfordert vom Spieler eine hohe Konzentration, strategisches Denken und es trainiert das Gedächtnis, denn man muss sich genau merken, welche Karten schon gespielt wurden“, sagt er. Bridge sei ein Spiel, bei dem man „immer wieder Neues dazu lernen kann. Jeder spielt mit den gleichen Karten. Aber es kommt darauf an, was man aus dem Blatt zu machen versteht.“

Die Grundregeln von Bridge zu erlernen, ist nicht so schwer. Dieser Meinung ist auch David Sherwoods Frau, Ann Sherwood. Doch wenn es nach dem Reizen darum gehe, das eigentliche Spiel zu machen, dann gehöre dazu schon eine gute Portion Erfahrung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Bridge wird zu viert mit 52 Karten gespielt, wobei immer die beiden sich gegenüber sitzenden Spieler eine Mannschaft bilden. In einer ersten Phase des Spiels, dem Reizen, wird in einer Art Versteigerung ermittelt, welches Paar wie viele Stiche machen muss und ob es eine Trumpffarbe gibt. Nachdem sich ein Paar mit der Ansage von Stichzahl und Trumpffarbe durchgesetzt hat, erfolgt in der zweiten Phase das Abspiel der Karten. Hauptziel ist es für die eine Seite, mindestens ihre angesagte Stichzahl zu erreichen; die andere Seite muss dies nach Möglichkeit verhindern.

Schnell können bei einem Bridgeturnier mehrere Stunden vergehen, es kommt ganz auf die Spielenden an. Heute sind es zumeist ältere Personen, wobei Bridge früher als typisches Frauenspiel galt. David und Ann Sherwood rühren die Werbetrommel für ihr Hobby. Sie hoffen, jüngere Frauen und Männer für Bridge begeistern zu können. Gespielt wird in der Regel in Clubs. David Sherwood ist sogar in dreien Mitglied: in Sigmaringen, Überlingen und in Salem. Er hatte sich bald so sehr mit dem Kartenspiel verbunden, dass er für etliche Jahre sogar die Präsidentschaft des Clubs in Sigmaringen übernahm. „Um meinen Mann noch zu sehen, musste ich auch damit beginnen, Bridge zu spielen“, erklärt seine Frau. Heute reichen dem 77-Jährigen die Treffen in den Clubs alleine nicht mehr. Er spielt beinahe täglich, oft vormittags Bridge online.