In ungewohnter Form findet der Sommerferienspaß des Kinder- und Jugendhauses in Pfullendorf in diesem Jahr statt, denn das Jugendhausteam will besonders Eltern entlasten, die während der Corona-Zeit beispielsweise für die Kinderbetreuung ihren Urlaub nehmen mussten, und nun während der Ferienzeit arbeiten müssen.

Feste und verlässliche Betreuung für Schüler

„Deshalb wollen wir in diesem Jahr eine Möglichkeit der festen und verlässlichen Betreuung der Kinder in den Sommerferien anbieten“, informierte Leiter Andreas Roth bei einem Pressegespräch über die besonderen Angebote.

Sechs Betreuungswochen werden in diesem Jahr insgesamt angeboten

Um Familien mit erhöhtem Betreuungsaufwand zu unterstützen, werden insgesamt sechs Betreuungswochen angeboten, wobei die Infrastruktur der Grundschule am Härle und auch der Sechslindenschule genutzt wird, wobei je Gruppe maximal zwölf Kinder der Klassen 1 bis 7 teilnehmen können. Jede Woche soll unter einem besonderen Motto stehen.

Kinder dürfen sich auf Kreativität, Action und Spaß freuen

Von 7.30 bis 14 Uhr erwartet die jungen Teilnehmer dann ein Mix aus Kreativität, Action, Spannung und Spaß. Vorab wurden Eltern nach dem Bedarf befragt, und aus den etwa 100 Rückmeldungen hat man die Angebote entwickelt. Die beliebten Ausflüge des Jugendhauses mussten allerdings abgesagt werden.

Zahlreiche Angebote vom Fotoshooting bis zum Schmieden

Schon vor der Corona-Pandemie hatte das Jugendhaus viele Betriebe angeschrieben, ob sie sich wieder am Ferienspaß beteiligen. Trotz Corona erhielten die Organisatoren insgesamt 16 Angebote, vom Kreativworkshop, Mädelsfotoshooting, Inline-Einsteigerkurs, Schmieden bis hin zum Mobilbau, wobei die Teilnahme kostenpflichtig ist. Klar ist, dass diese Angebote nur mit einem Hygienekonzept durchgeführt werden, wobei die Teilnehmer bei jeder Veranstaltung immer einen Mund- und Nasenschutz dabei haben sollten. Auch für die Verpflegung sind die Kinder beziehungsweise die Eltern selbst verantwortlich.

Erweiterte Ganztagsbetreuung für 60 Euro pro Woche

Zusätzlich bietet das Jugendhausteam in diesem Jahr auch noch im Rahmen des Sommerferienprogramms die erweiterte Ganztagsbetreuung für Schüler der Grundschule am Härle samt der Außenstelle am Löwen an.

Pfullendorf Ursula Matt-Pfeifer von der Sechslinden-Schule: „Uns fehlen unsere Schüler“ Das könnte Sie auch interessieren

Dabei werden vier Wochen lang Kinder von 8 bis 17 Uhr betreut, wobei sich die Kosten je Woche auf 60 Euro pro Schüler belaufen. Dieses Angebot richtet sich an diejenigen Familien, in denen beide Elternteile arbeiten.

Plätze werden über das Losverfahren vergeben

Außerdem ist es für Eltern gedacht, die alleinerziehend und berufstätig sind, oder auch für Familien, die aus sozialen Aspekten Unterstützung bei der Betreuung der Kinder benötigen. Die Plätze werden gleichfalls über das Losverfahren vergeben, wobei Familien mit erhöhtem Betreuungsbedarf Vorrang haben.

Jugendhausteam war in städtische Notbetreuung eingebunden

Während der Corona-bedingten Schließung der Schulen hatte das Jugendhausteam, das aktuell elf Beschäftigte umfasst, viel zu tun und deshalb war Kurzarbeit kein Thema, auch weil man in die städtische Notbetreuung eingebunden war. Die in der Schulsozialarbeit tätigen Mitarbeiter hielten den Kontakt mit Schule, Schülern, Lehrern und Eltern. So wurden Spaziergänge mit Kindern gemacht, um sich mit ihnen ausgetauscht und die Eltern zu entlasten.

Schüler müssen sich an Gemeinschaft gewöhnen

Nur wenige Schüler haben sich bei den Schulsozialarbeitern wegen Unterstützung gemeldet. Einigen Schülern, die sich wochenlang in der virtuellen Lernwelt aufgehalten haben, fällt es seit Schulbeginn schwerer, sich wieder an die Gemeinschaft zu gewöhnen, hat Lars Brack festgestellt.