Kreis Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Das Scheitern einer arrangierten Ehe – Mann muss sich wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten

Ein Mann aus dem Kreis Sigmaringen wurde beschuldigt, seine Ex-Frau geschlagen zu haben. Was geschah an dem Tag tatsächlich in der Familie?