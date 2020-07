von Katharina Burger

„Oh nein jetzt ist der Grashüpfer weg“ bedauert Emma, „aber kein Problem, dann suche ich weiter“ und schon springt sie in die Wiese, auf die Suche nach weiteren kleinen Tieren, die beinlos, sechs- oder achtbeinig sind. Zwei Ökomobil-Trucks – rollende Naturschutzlabore – sind zu Gast in Illmensee und alle Schüler der Grundschule Illmensee freuen sich darauf, einen Schultag lang mit dem Forscherteam verbringen zu dürfen.

Nora, Erstklässlerin, ruft begeistert: „Ich glaube ich hab ein Grashüpfer gefangen“. | Bild: Katharina Burger

Zwei rollende Labore für Illmensee

Vor der Pandemie wäre nur ein Ökomobil aus dem Regierungspräsidium gekommen. Dann hätten die Schüler – wie vor zwei Jahren – auf den Sitzplätzen im Ökomobil forschen können, sagt Sabine Fausel, die Rektorin der Grundschule Illmensee. Jetzt – unter Einhaltung des strengen Hygienekonzepts braucht es zwei Trucks und zwei Teams, um in möglichst kleinen Gruppen mit je acht Kindern komplett draußen zu forschen. Drei Schultage lang sind die Teams in Illmensee, so dass alle Schulkinder der Grundschule Illmensee in den Naturforscher-Genuss kommen.

Kleine Forscher im Jagdfieber

Das Ökomobil-Team unter der Leitung von Werner Paech forscht auf dem Freibad-Parkplatz zum Thema Gewässer. „Wir sind ganz begeistert von dem Schulteich“, meint Paech und fischt mit den kleinen Forschern allerlei Kleinstlebewesen heraus. Libellenlarven, Milben, Wasserläufer und vieles mehr findet sich auf dem Grund des kleinen Teiches. Werner Paech hat mit den Schülern zuvor ausführlich besprochen, wie man Tiere einfängt und nicht verletzt. „Hin und wieder bremsen wir die Kinder auch aus, wenn sie allzu sehr im Jagdfieber sind“, bemerkt er augenzwinkernd.

Natur mit allen Sinnen erleben

Während die eine Hälfte der „Delfinklasse„ die gefangenen Tiere jetzt mit einer Erkennungsliste bestimmt, läuft die andere Schülergruppe auf einem selbst gebauten Barfußparcours und erlebt die Natur mit allen Sinnen. Für Paech ist der Besuch in Illmensee die erste Ökomobil-Ausfahrt seit dem Beginn der Coronakrise. Das strenge Hygienekonzept habe er extra mit Nachbarskindern zuhause ausprobiert.

Erlebnistag mit dem Ökomobil in Illmensee

Laurin, der Zweitklässler aus der „Delfinklasse„, meint: „Ich kann jetzt nicht, ich hab gerade ein Wasserläufer in meiner Schale. Vier sind mir schon abgehauen, deswegen muss ich jetzt aufpassen“. „Delfinklassen“-Lehrer René Mallon ist ganz begeistert vom Erlebnistag mit dem Ökomobil: „Das ist mal so eine richtig tolle Aktivität.“ Coronabedingt seien sie seit dem Lockdown nur mit Mathematik- und Deutschunterricht beschäftigt gewesen. „Wenn man sich konzentriert, ist es gar nicht schwer, durchs Mikroskop zu schauen“, meint Laura, die Schülerin aus Mallons Klasse. Unterm Mikroskop entdeckt sie bewundernd eine Stechmückenlarve. „Die Spinne sieht ja eklig aus“, kommentiert David die Vergrößerung seiner Wasserspinne.

Kinder beobachten einen Molch

Nun dürfen alle Kinder gemeinsam eine Vergrößerung eines Molchs beobachten. Werner Paech vom Ökomobil hat eigens dafür einen Bildschirm mit seinem Mikroskop verbunden. Der Molch wurde von der siebenjährigen Zoe gefangen. Die Kinder bestaunen die Kiemen des Molchs. Die Kinder sehen deutlich, wie der Molch atmet, wie die Luft durch diese pulsierenden Kiemen zirkuliert. Werner Paech desinfiziert anschließend in der Pause alle Mikroskope und Utensilien, die die acht Kinder aus der ersten Hälfte der Klasse in der Hand hatten. Dann darf die zweite Gruppe aus der „Delfinklasse„ an die Kescher zum Tierefangen.

So sieht Forscherfreude aus: die Grundschüler der „Chamäleon-Klasse“ der Grundschule Illmensee mit dem Forscherteam vor dem Ökomobil auf dem Campingplatz. | Bild: Katharina Burger

Würmer, Käfer, Spinnen und Ameisen

Ortswechsel zum anderen Ökomobil, welches auf dem Campingplatz steht: Eigentlich hätte auch dieses Team mit den Grundschülern Tiere aus dem Wasser bestimmt und erforscht. Doch am ersten Besuchstag des Ökomobils hätten sie „viele Fische gefunden und sonst nichts“, erwähnt Rektorin Sabine Fausel. Jetzt werden hier von den Schülern aus der „Chamäleonklasse“ kleine Tiere aus den Wiesen gefangen. Sabine Reußink, die Leiterin des Ökomobil-Teams auf dem Campingplatz, ist ganz begeistert von dem Standort, den sich nicht aus der Ruhe bringen lassenden Campingplatzbewohnern und der „tipitope Organisation“ der Schule. Sie bemerkt: „Und schauen Sie, hier sind ja nun alle im Glück – die Kinder, die Lehrer und die Schule. Auch wenn außerschulische Veranstaltungen immer noch verboten sind, können wir mit dem strengen Hygienekonzept als schulinterne Veranstaltung weiter arbeiten.“

Die Naturschützer vom Land Baden-Württemberg

Die Naturliebhaberin stellt sich den wissbegierigen Kindern vor: „Wir sind die Naturschützer vom Land Baden-Württemberg„. „Nur wenn alle zusammen helfen, geht es der Erde gut.“ Gemeinsam mit den Schülern ermittelt sie, was denn jeder Einzelne für eine gesunde Erde tun könne. Die strahlenden Kinder übertreffen sich selbst mit ihren Antworten: Damian fährt immer Fahrrad, Nils geht plastikfrei einkaufen und Lina, die fleißige Sammlerin von Müll in der Natur, meint: „Ich wünsch mir eine Müllzange zu meinem Geburtstag im September“.

Die Natur kennenzulernen wird nie langweilig

Angeleitet von Sabine Reußink dürfen sie nun vorsichtig Tiere einsammeln. Die Kinder sollen nur ganz vorsichtig mit dem Schwämmchen nachhelfen, erklärt sie weiter. „Wir wollen ja viele lebendige Tiere“, so Reußink zu den kleinen Forschern. Die kleinen Naturentdecker schleichen nun durch das hohe Gras und versuchen mehrbeinige oder wurmartige kleine Tiere zu fangen. Einige sind schon erfolgreich: „Ich hab eine Mücke“ oder „ich hab eine Ameise“ rufen Kinder. Emma freut sich riesig über ihre gefangene Spinne, denn „ich finde Spinnen richtig toll“, sagt sie ganz stolz. Es werde nicht langweilig, die Natur kennenzulernen, kündigt Reußink an.