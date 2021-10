Erich Koch probt seit Ende August mit seinen Mitspielern ein neues Stück ein. „Muscheldiekuschel“ wird die Lachmuskeln herausfordern“, verspricht der Leiter des Linzgautheaters. „Obwohl wir während der Proben mit dem Ausfall mehrerer Mitspieler zu kämpfen hatten, werden wir den Zuschauern wieder ein tolles Stück präsentieren können. Glücklicherweise ist es uns gelungen, ehemalige Mitspieler wieder auf die Bühne zu bringen.“ In Absprache mit dem Besitzer des Gasthauses Hirsch in Hausen a. A. werden die Aufführungen unter Beachtung der G2 – Regeln veranstaltet. Es darf also nur Genesenen und Gesundeten Eintritt gewährt werden. Die Zuschauerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. „Wir wollen nicht, dass die Zuschauer in ihre Maske hineinlachen oder Abstand halten müssen. Da kommt keine Stimmung auf“, so Erich Koch.

Chaos bricht aus

Der Inhalt des Stückes ist schnell erzählt. Hans besitzt eine schlecht gehende Pension. Mit Gustav, seinem Freund und Bürgermeister, wandelt er die Pension in Betreutes Wohnen und in Separees für intime Stunden um. Gustav hat für Hans zur Unterstützung Aische und Chantale engagiert. Bald treffen die ersten Gäste ein, wobei einige Damen und Herren sich nicht mit ihren anwesenden Ehepartnern in den Separees treffen wollen. Alles wäre vielleicht gut gegangen, würde Aische nicht so manches missverstehen und hätte nicht General Pfeiffer seinen Feldzug in die Pension verlegt. Chaos bricht aus.

Der Vorverkauf beginnt am 1. November. Karten gibt es beim Bürgerbüro, Sparkasse, Bäckerei Birkofer in Hausen a. A. und beim VdK Pfullendorf (Dienstag, Donnerstag und Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und Fr. 14 bis 17 Uhr). Der Eintritt kostet 10 Euro.