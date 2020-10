Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Das Hallenbad öffnet wieder: Badegäste müssen sich jedoch vor dem Besuch online anmelden

Das Hallenbad in Pfullendorf öffnet am 12. Oktober für Badegäste. Lange Zeit war unklar, ob das Bad in Zeiten von Corona nicht im Winter geschlossen bleiben wird. Aber jetzt gibt es ein Hygienekonzept für die Einrichtung. Badegäste müssen sich vorab online anmelden, pro Zeitfenster können maximal 15 Badegäste ihre Bahnen ziehen.