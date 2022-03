Michael Jung, evangelischer Pfarrer in Ostrach und Wald, stellt die provokante Frage, ob Freude aktuell angebraucht ist, und beantwortet sie mit Ja, ohne das Leid und die Sorgen aus den Augen zu verlieren.

Der kommende Sonntag trägt den Namen Lätare – „Freut euch!“ Mitten in der Fastenzeit, die ja sonst eher von Einkehr und Besinnung geprägt ist, so ein extrovertierter Aufruf!Aber darf man sich freuen, wenn in der Ukraine Krieg ist?