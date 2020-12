Kreis Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Coronavirus: So viele Menschen sind im Landkreis Sigmaringen aktuell in Quarantäne

Nachdem die Inzidenz am Donnerstag sogar unter 50 lag, klettert sie am Freitag wieder deutlich nach oben. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt einen leicht positiven Trend. Trotzdem sind im Kreis aktuell viele Bürger in Quarantäne.