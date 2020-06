von Stefanie Lorenz

Auch im Rathaus habe man in der vergangenen Zeit seit Ausbruch der Krise natürlich in den Corona-Modus schalten müssen, betonte Bürgermeister Thomas Kugler am Donnerstagabend im Gemeinderat.

Zwei Todesfälle durch Corona „Insgesamt hatten wir seit Beginn 35 Personen, die uns in Pfullendorf vom Gesundheitsamt als mit Corona infiziert gemeldet worden sind“, zog Ordnungsamtsleiter Manuel Oberdorfer Bilanz. Davon habe man jetzt nur noch einen aktuellen Fall. Bedauerlicherweise gebe es insgesamt zwei Todesfälle infolge der Infektion. 20 Personen seien gemeldet worden, die im direkten Kontakt mit den Infizierten standen. Davon hätten sich zwei tatsächlich mit dem Virus angesteckt.



Das Gesundheitsamt habe die Kontaktpersonen ermittelt und der Stadt gemeldet – per E-Mail, teilweise mitten in der Nacht, wie Oberdorfer berichtete. Die Stadt sei als Ortspolizeibehörde für die Anordnung der Quarantäne zuständig gewesen. Schriftlich seien die Quarantänebescheide erfolgt und direkt bei den Betroffenen in den Briefkasten geworfen worden. Die Polizei habe die Verstöße gegen die Corona-Verordnung kontrolliert und Anzeigen der Stadt weitergegeben, die für die Bußgeldbescheide zuständig ist. „Die Zahlen haben mich auch ein bisschen erstaunt“, bekannte er.



145 Verstöße seien erfasst worden; hauptsächlich ging es dabei darum, dass mehr Personen zusammenkamen, als erlaubt waren. „Verschiedene Personen hatten sich zu dritt, viert oder auch mal zu acht im öffentlichen Raum getroffen“, erläuterte Oberdorfer. Zweimal war ein unerlaubter Gaststättenbetrieb gemeldet worden. Diese hätten in der Anfangszeit der Verordnung stattgefunden, als es noch darum ging, dass ab 18 Uhr kein Betrieb mehr stattfinden durfte.

Die Arbeitsweise habe sich stark verändert. Zwischenzeitlich war der Besucherverkehr ganz ausgesetzt oder sehr stark eingeschränkt worden. „Es gab aber trotzdem keine Defizite bei wichtigen Anliegen der Bevölkerung. Das Notwendige konnte erledigt werden“, sagte Kugler. Seit zwei Wochen sei die Kfz-Zulassungsstelle wieder offen, mit Ausnahme von Samstag. „Am ersten Tag gab es eine Schlange bis hoch zum Café Moccafloor“, schmunzelte Kugler. Inzwischen habe sich die Nachfrage normalisiert.

In den Schulen fehlt es an Personal Die relativ kurzfristig Schließung der Schulen habe die Stadt überrollt, so Hauptamtsleiter Simon Klaiber. Jedoch seien gleich nach der Schließung Angebote für das Fernlernen geschaffen worden. Die Schüler seien über Videokonferenzen, Plattformen, auf dem Postweg oder per E-Mail mit Schulmaterial versorgt worden. „Das hat gut funktioniert“, resümierte der Amtsleiter.



Seit dem 4. Mai findet wieder Präsenzunterricht für die Abschlussklassen und die Stufe davor statt; seit dem 18. Mai gehen auch Viertklässler wieder zur Schule. „Wenn man sich in der letzten Zeit eine Schule angeschaut hat, konnte man sehen, dass die Hygienemaßnahmen vorbildlich gewesen sind“, lobte der Hauptamtsleiter. „Man hat Schulen teilweise nicht wiedererkannt mit Pfeilen auf dem Boden, und den abstandsgerecht platzierten Tischen“, sagte er.



Nach den Pfingstferien werde der Präsenzunterricht für alle Klassen wieder aufgenommen – ebenfalls in einem rollierenden System und mit zahlenmäßig aufgeteilten Klassen, sodass nicht zu viele Schüler gleichzeitig in den Klassenzimmern sitzen. „Hier hat sich herausgestellt, dass Personal fehlt. Sie brauchen mehr Lehrerstunden“, meinte Klaiber, da gleichzeitig sowohl der Präsenzunterricht, als auch die weiterhin bestehende und auf einen größeren Personenkreis erweiterte Notbetreuung gestemmt werden müssten. Man sei in der Abstimmung mit den Schulleitern, um diese wenn möglich mit städtischem Personal zu unterstützen, versicherte der Amtsleiter. (slo)

Schichtbetrieb nur im Pfullendorfer Bürgerbüro

Es gebe es keinen Schichtbetrieb bei den Rathausmitarbeitern; dies sei aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten nicht nötig. Nur wenige Mitarbeiter seien aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der Kinderbetreuung im Homeoffice. Schichtbetrieb gebe es nur im Bürgerbüro. Damit solle verhindert werden, dass im Falle einer Corona-Infektion eines Mitarbeiters gleich eine ganze Gruppe von Kollegen lahmgelegt wird, da das Bürgerbüro wichtige Aufgaben, wie etwa das Pass- und Ausweiswesen verwalte, das auch in Corona-Zeiten funktionieren muss.

Badespaß nur nach Voranmeldung Wann genau die Badesaison 2020 überhaupt eröffnet wird, kann Jörg-Arne Bias, Leiter der Stadtwerke, noch nicht sagen – wohl erst Ende Juni. Sicher weiß er aber jetzt schon, dass es dieses Jahr nichts wird mit einfach ins Schwimmbad fahren, Eintritt zahlen und ins kalte Nass springen. Auch im Badebetrieb müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. „Dadurch, dass die Urlaubsdestinationen gesperrt sind, haben wir befürchtet, dass in der Urlaubszeit an einem heißen Sommertag 5000 Gäste vor dem Bad stehen“, sagte er. Überregional sei von den Bäderverbänden in Abstimmung mit Gesundheitsämtern ein Maßnahmenkatalog erarbeitet worden, in welchem zum Beispiel eine Maximalbadegastzahl pro Wasserfläche festgelegt worden sei.



Sowohl für das Waldfreibad, als auch im Seepark müssen Besucher vor dem Badespaß ein konkretes Zeitfenster im Internet buchen. Wie Jörg-Arne Bias den Gemeinderäten erläuterte, gebe es zwei Badeslots pro Tag mit vier Stunden am Vormittag oder vier Stunden am Nachmittag. „Für jeden Slot sind 500 Personen im Freibad erlaubt“, Die Reservierung muss Namen und E-Mail-Adresse erhalten sowie die genaue Angaben, wie viele Personen aus dem Haushalt das Bad nutzen wollen. Per Mail wird dann ein Online-Ticket versandt, nur mit diesem kommen die Besucher dann auch tatsächlich rein. „Es ist ein Mordsaufwand, geht aber nicht anders“, bat Jörg-Arne Bias um Verständnis. Sollte man einen Pächter finden, werde auch die Gastronomie im Freibad öffnen.

Gute Wege für Kontakt zu Altenheimbewohnern gefunden

Kugler spendete ein großes Lob an die Amtsleiter. Zu jeder Tageszeit und auch am Wochenende seien die Meldungen des Gesundheitsamts zum Infektionsgeschehen eingegangen, alles sei „unaufgeregt und sauber“ abgearbeitet worden. Das Lob schloss Wolfgang Scheitler, Leiter des spitälischen Alten- und Pflegeheims, und sein Team mit ein. Die Besuchsregeln seien gut umgesetzt worden. „Das war meine größte Angst, dass der Virus ins Pflegeheim getragen wird“, sagte Kugler. Man habe gute Wege gefunden, dass die Angehörigen zu den Bewohnern etwa digital Kontakt halten konnten.

Ab Juni wieder Gebühren für Kitas Die Notbetreuung in den Kindergärten sei am Anfang relativ wenig genutzt worden, so Hauptamtsleiter Simon Klaiber. Trotzdem hätten die Erzieherinnen „nicht Däumchen gedreht“, sondern seien mit den Arbeiten, wie Dokumentationen und Portfolios, konzeptionelle Aufgabe oder auch das Reinigen und Desinfizieren der Geräte beschäftigt gewesen.



Kurzarbeit sei bei der Stadt als kommunaler Träger nicht möglich, stellte er klar. Die Kindergärten hätten sich beim eingeschränkten Regelbetrieb, der seit dem 18. Mai läuft, für ein rollierendes System entschieden, wodurch die Familien sinnvoll davon profitieren könnten. „Im Idealfall ein oder zwei Tage pro Woche für jedes Kind“, sagte Simon Klaiber. Dies sei aber nicht in jeder Einrichtung umsetzbar gewesen. In den städtischen Kindergärten sind laut Simon Klaiber von bisher 340 Kindern 72 in der Notbetreuung.



Spannendes Thema sind die Kindergartenbeiträge. Diese waren für April und Mai ausgesetzt worden. Im Juni werden die Gebühren wieder in der üblichen Höhe eingezogen, so Simon Klaiber – egal, ob überhaupt und an wie vielen Tagen die Kinder die Einrichtung nutzen. Eine tagegenaue Abrechnung sei nicht möglich. Der Gemeinderat wird aber zu einem späteren Zeitpunkt über die Beiträge entscheiden, sodass es eventuell nachträglich zu einer Verrechnung kommen kann. Noch im Juni sollen alle Kinder wieder in die Einrichtungen kommen dürfen. Hier warte man noch auf konkrete Vorgaben vom Kultusministerium, wie dies zu handhaben sei.

Seeparköffnung hat sich bewährt

Kugler zeigte sich erfreut, dass die Entscheidung, den Seepark im Gegensatz etwa zu einer Überlinger Seepromenade nicht zu schließen, sich im Nachhinein als richtig herausgestellt hatte. Er sei der Bevölkerung dankbar, dass alles im Großen und Ganzen gut funktioniert habe in Pfullendorf.Die Kurzarbeit habe tiefe Bremsspuren in der wirtschaftlichen Stärke von Pfullendorf hinterlassen, wenngleich es zum Glück keine Pleitewelle Firmen gegeben habe. Man habe manchem Antragsteller behilflich sein können, was die Soforthilfen angeht.

Gewerbesteuer sinkt um rund vier Millionen Euro

„Die Krise hat sofort ihre langen Schatten auf die Finanzen geworfen“, meinte auch Kämmerer Michael Traub. Die größte Einnahmequelle im Haushalt ist die Gewerbesteuer. Sie war mit 13,5 Millionen Euro im Haushaltsplanentwurf eingeplant. jetzt lautet die Prognose, dass es wohl 9,5 Millionen Euro werden.

„Wir haben Glück im Unglück gehabt. Der bisherige Ansatz hat sich im derzeitigen Verlauf bis Ende Mai als zu niedrig erwiesen“, sagte Traub. Im Endeffekt würde man wohl eher bei 15,5 Millionen Euro landen, wenn Corona nicht eingerechnet ist. „Das heißt, dass wir zwei Millionen Euro Puffer haben“, betonte er.

Weniger Einnahmen aus der Vergnüngungssteuer

Bei der Einkommensteuer hatte Traub mit 6,9 Millionen Euro gerechnet, im neuen Ansatz geht er von rund 6,1 Millionen aus. Hier schlage die Kurzarbeit durch – je weniger Lohn gezahlt wird, desto weniger Einkommensteuer fließt auch. An Umsatzsteuereinnahmen rechnet Michael Traub mit 1,77 Millionen Euro; der bisherige Ansatz lag bei 1,9 Millionen. Auch bei der Vergnügungssteuer rechnet der Kämmerer mit geringeren Einnahmen in Höhe von etwa 150 000 Euro.

Nichts mit Corona haben die Holzerlöse der Stadt zu tun. Sie werden laut Prognose von 488 000 Euro auf 368 000 Euro sinken, dies ist der anhaltenden Trockenheit geschuldet. Der komplette Haushaltsplanentwurf 2020 muss noch beraten und verabschiedet werden.