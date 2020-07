von Robert Reschke

Die Hauptversammlung des Turnvereins Pfullendorf (TV) stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Dies zeigte sich schon bei der Begrüßung der rund 50 anwesenden Mitglieder im Haus Linzgau. „Hätte mir vor fünf Monaten jemand gesagt, dass wir den kompletten Sport- und Spielbetrieb sowie alle Veranstaltungen und Treffen von jetzt auf nachher einstellen müssen, ich hätte ihn für verrückt erklärt“, sagte Gerda Gebert, die Vorsitzende des Vereins.

Geänderte Abläufe bei der Hauptversammlung

Auch die Hauptversammlung des Vereins verlief coronabedingt anders als in der Vergangenheit. Der sonst übliche Stehempfang vor der Versammlung musste entfallen. Außerdem gab es eine geänderte Sitzordnung, auf Ehrungen und das anschließende gemütliche Beisammensein verzichteten die Mitglieder.

Mitgliederzahl von 1414 auf 1539 angewachsen

Karl Fritz dankte als Vertreter der Stadt Pfullendorf vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern des TV: „Der TV ist ein Gewinn für die Stadt und es ist dem Verein gelungen, Tradition und Fortschritt im Breitensportbereich zu verbinden. Er bietet den Mitbürgern damit eine soziale und sportliche Heimat.“

Das drückt sich auch direkt in Zahlen aus, ist doch die Mitgliederzahl zum Jahreswechsel von 1414 auf 1539 angewachsen. Mit 37 Neuzugängen ist die Handballabteilung besonders beliebt. Am größten ist der Zulauf bei den Minihandballern (Kinder von drei bis sechs Jahren).

Vorstandsämter neu besetzt

Der Turnverein wählte einen Teil seines Vorstands für zwei Jahre. In diesem Jahr waren unter anderem die Positionen des Kassierers und des Schriftführers neu zu vergeben. Claudia Six leitete für sieben Jahre die Kasse und übergab nun ihr Amt an ihren Nachfolger Fabio Seminara. Als neue Schriftführerin fungiert nun Selina Dürr, die das Amt von Lucia Seifried übernahm. Bei den Beisitzern stieg Christian Kopar neu in das Vorstandsteam auf.

Das Bild zeigt die Vorstandsmitglieder (von links) Petra Weikert (stellvertretende Vorsitzende), Fabio Seminara (Kassierer), Gerda Gebert (Vorsitzende) und Christian Kopar (Beisitzer). | Bild: Robert Reschke

Vorsitzende Gerda Gebert beschrieb, wie man im Verein mit der Corona-Krise umgeht, wie das Hygienekonzept aussieht und wie der Sportbetrieb unter diesen besonderen Umständen abläuft.

Corona-Regeln haben Auswirkungen auf den Sportbetrieb

„Bei jeder Veränderung der Corona-Beschränkungen haben wir für jeden Übungsleiter einen neuen Wegweiser zusammengestellt“, erklärte die Vorsitzende. „Dazu erhielten wir auch viel Informationen über den Sportverband und mit Herrn Klaiber von der Stadt Pfullendorf sowie den Hausmeistern der Schulen hatten wir immer permanenten Kontakt“, führte sie weiter aus. Zwar seien es letztendlich die Übungsleiter, die die Verantwortung für einen korrekt ablaufenden Trainingsbetrieb tragen, doch der Verein versuche, sie dabei so gut es geht zu unterstützen.

Hygienebox und Teilnehmerlisten

So gibt es zum Beispiel für jede Sportstätte eine Hygienebox. Wie die Vorsitzende erklärt, sind darin neben Mund-Nasen-Masken und Einmalhandschuhen auch Desinfektionsmittel und Einmal-Tücher enthalten. Auch gebe es die Corona-Verordnungen zum Nachlesen, eine Liste mit Ansprechpartnern sowie die obligatorische Teilnehmerliste für die Trainingsstunden.

Schutzmaßnahmen auf Abteilungen abgestimmt

Welche Maßnahmen getroffen wurden, bestimme auch die Sportart. Während zum Beispiel die Herzgruppe und die Abteilung Judo noch nicht wieder mit dem Trainingsbetrieb gestartet hätten, sei es etwa den Handballern möglich gewesen, ihren Trainingsschwerpunkt vor allem auf Konditionsübungen zu verlagern. Badminton- und Gymnastikgruppen trainierten in kleineren Einheiten.

Nach den Sommerferien, so hofft der Verein, können je nach Situation dann auch die anderen Gruppen wieder ihren Sportbetrieb aufnehmen.