von Katharina Burger

Einerseits steigen die Zahlen der Neuinfektionen, andererseits gibt es Menschen, die ohne Maske für die Abschaffung der Corona-Maßnahmen demonstrieren. Der SÜDKURIER hat sich bei Passanten in der Innenstadt umgehört, wie sie mit der aktuellen Unsicherheit umgehen.

„Arbeit hat sich verringert“

Der Geschäftsführer-Sohn der Landmetzgerei Walk, Tobias Walk aus Sauldorf, sieht der kommenden Zeit gelassen entgegen: „Wir sind ja erprobt vom ersten Lockdown“. Weil viele Veranstaltungen und Privatfeiern ausgefallen sind, verringerte sich die Arbeit im elterlichen Betrieb. „Aber Gott-sei-dank konnten wir, wie hier auf dem Marktplatz, unsere Produkte weiter zum Verkauf anbieten“, ergänzt Tobias Walk, dass man schon arrangieren müsse, doch bleibe einem ja nichts anderes übrig.

Das denken Urlauber im Linzgau

Die Freundinnen Gisela Löffler (links) und Christa Schöning sind im Urlaub. | Bild: Katharina Burger

Christa Schöning und Gisela Löffel urlauben in einem sehr ländlich gelegen Hotel in der Nähe von Pfullendorf. Die beiden Freundinnen sagen: „Wir haben sehr große Angst vor Corona.“ Schöning erläutert: „Ich persönlich tue viel gegen Corona: Ich schütze mich und andere durch die Maske, vermeide Nähe zu Leuten und gebe Obacht beim Einkaufen.“ Derzeit verbringe sie ihren Urlaub bewusst nicht am vollen Bodensee sondern auf dem Land. „Man kann ganz viel für seine eigene Sicherheit tun“, sagt sie. Gisela Löffel pflichtet ihr bei und fügt an: „Die große Reise ins Ausland haben wir dieses Jahr extra gecancelt.“

Keine Angst vor zweiter Corona-Welle

Der Pfullendorfer Harald Steininger (50) fühlt sich trotz Maske frei. | Bild: Katharina Burger

Der 50-jährige Harald Steininger aus Pfullendorf blickt optimistisch in die Zukunft: „Es wird keine zweite Welle geben, weil sich 80 Prozent der Menschen an die Corona-Maßnahmen halten“. Die vergangenen Monate hat er als ein Leben mit der Maske wahrgenommen, und persönlich habe er sich nicht beeinträchtigt, sondern frei gefühlt.

Warten auf einen Impfstoff

Silvia Popek aus Hattenweiler mit ihrem angeleintem Hund in Pfullendorf. | Bild: Katharina Burger

Die Hundebesitzerin Silvia Popek, aus Hattenweiler zeigt auf ihren angeleinten Hund und sagt: „Wenn man Menschen die Leine länger lässt, dann demonstrieren sind in Berlin“. Sie hofft, dass in Bälde ein wirksames Medikament gegen Corona entwickelt wird und damit die Krise ein Ende hat.

Dankbar über Lockerungen

Nadine Eßer (40) mit Tochter Hanna (10) aus Pfullendorf. | Bild: Katharina Burger

Das Mutter-Tochter-Duo Nadine und Hanna Eßer aus Pfullendorf ist bezüglich der aktuellen Situation entspannt: „Wir halten die Regeln ein, das fällt uns nicht schwer“, sagt Nadine Eßer und ergänzt, jeder müsse sich beim Befolgen der Corona-Maßnahmen „an die eigene Nase fassen“. Hanna, die bald in die fünfte Klasse geht, beschreibt ihren Schulalltag mit Maske: „In der vierten Klasse war es noch so, dass man in der eigenen Klasse die Maske abziehen durfte, außerhalb des Unterrichts die Maske tragen musste. Das war für mich kein Problem“. Nadine Eßer erläutert, wie dankbar sie über die Lockerungen und die wieder zugelassenen Treffen der Familie war und sagt: „Der Lockdown, der Abstand zu der eigenen Familie, war schon hart“.

Wirtschaftliche Krise trifft Familien

Daries Braun (30) aus Böblingen ist mit der Familie zu Gast im Linzgau. | Bild: Katharina Burger

Daries Braun und Eldin Velispahic verbringen mit ihren Familien den Kurzurlaub am Bodensee. Der 30-jährige Daries Braun aus Böblingen sagt: „Ich halte mich schon an die Regeln. Abstand kann man auch immer halten, nur sind die Masken lästig“. Sorgenvoll blickt der Familienvater auf die wirtschaftliche Krise, die ihn auch persönlich trifft: „Die Kurzarbeit wird jetzt verlängert, doch Fristen der fälligen Darlehensraten werden nicht verlängert.“ Dann wäre auch ein Jobverlust fatal.

Regeln sind kein Problem

Eldin Velispahic (35) aus Sindelfingen verbringt seinen Kurzurlaub am See. | Bild: Katharina Burger

Auch Eldin Velispahic aus Sindelfingen sorgt sich um die Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft. „Wir haben zum Glück Ersparnisse und brauchen uns trotz weniger Arbeit keine privaten Sorgen machen. Doch was ist mit den Leuten, die keine Ersparnisse haben?“, fragt der 35-jährige Velispahic und erklärt: „Ich komme aus Bosnien, dort im Krieg hatten wir Probleme. Hier haben wir jedoch alles. Das bisschen an die Regeln halten ist dann kein Problem“. Doch fragt er sich, welche Auswirkungen die Krise auf die wirtschaftliche Entwicklungen dann erst im nächsten Jahr hat.

Herausforderungen gab es schon immer

Franz Wehrlein (63) kommt aus Pfullendorf. | Bild: Katharina Burger

Der Pfullendorfer Franz Wehrlein sagt: „Wir leben heute viel angenehmer, als zu früheren Zeiten, in denen es auch Krisen und Pandemien gab“. Aus der Corona-Zeit müsse man nun lernen und Regeln richtig anpassen. Wie beispielsweise die Badeerlaubnis. Wehrlein ist dankbar, dass das Baden erlaubt wurde, doch stellt er die Anordnung, mittags das Schwimmbad für eine Stunde zu schließen, in Frage. Der 63-jährige Rentner schlussfolgert: „Das Leben war schon immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert, jetzt muss man da einfach durch“.

Tina Klaiber (35) achtet auf sich und die Gesundheit ihres Umfeldes. | Bild: Katharina Burger

Tina Klaiber blickt besorgt in die Zukunft und vermutet, „dass nochmal was kommt, denn das Virus war ja nie weg“. Die 35-Jährige lebt mit Ehemann und den Großeltern des 19-monatigen Söhnchens Korbinian und achtet deswegen besonders darauf nicht krank zu werden. Klaiber beschreibt die vergangene Zeit als am Anfang sehr ruhig, „dann kam der Sturm, mit viel Organisieraufwand“. Mittlerweile müsse sie sich aber selbst daran erinnern, einen Gang zurück zu schalten: „Wir müssen abwarten, was kommt. Ändern können wir ja eh nichts“, sagt Tina Klaiber.

Abstandhalten ist jetzt normal

Sigrid Krause (65) kommt aus dem Deggenhauser Tal. | Bild: Katharina Burger

Die 65-jährige Sigrid Krause aus dem Deggenhauser Tal ist gerade zum Bummeln in Pfullendorf und hat sich an das Leben mit den Corona-Maßnahmen gewöhnt. Sie sagt: „Abstandhalten ist nun normal“ und erinnert sich: „Über Ostern fand ich das sehr schade, das Fest nicht mit der gesamten Familie feiern zu dürfen“. Jetzt wünscht sie sich das Ausbleiben einer zweiten Welle und hofft, dass sie wie geplant den Urlaub in Bad Füßing verbringen kann. „Denn wir mussten schon im April einen Urlaub stornieren“, bedauert Krause.

Elisabeth Riemer aus Singen genießt den Ausflugstag in Pfullendorf. | Bild: Katharina Burger

Elisabeth Riemer aus Singen spricht für sich und ihren Ehemann: „Uns geht es gut“. Wir sind noch nie so gesellig gewesen, dass wir die Gesellschaft von tausenden Leuten um uns brauchen“. Das Ehepaar genieße die Zeit zu zweit, wie auch ihren Ausflug nach Pfullendorf. Elisabeth Riemer bemerkt, manchmal sei die Maske hinderlich und für ein schlechteres Verstehen verantwortlich: „Man schreit sich ja gerade zu an“. Riemer beobachtet eine Veränderung hin zu mehr Hygiene im Alltag, wie zum Beispiel am Tisch jedoch hat sich „die Toilettenhygiene merkwürdigerweise nicht verändert“.

Unternehmen leiden unter Situation

Der Singener Wilfried Riemer wollte eigentlich nach Israel reisen. | Bild: Katharina Burger

Wilfried Riemer ist „erstaunt, wie schön die Gegend hier und am Bodensee ist“. Seiner Meinung nach, müsse man den Chinesen als mutmaßliche Verursacher eine dicke Rechnung schreiben, denn auch seine Firma leide unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. „Mir geht es in der aktuellen Situation nicht gut“, betont aber, dass es vielen anderen noch weitaus schlechter gehen würde. Er beobachtet, dass sich durch die gegenwärtige gesellschaftliche Unsicherheit, Raum für sozialen Sprengstoff entwickele.