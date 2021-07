Pfullendorf vor 10 Stunden

Corona schränkt die Arbeit der Initative Burkina Faso ein

Ein Unwetter stürzte die Menschen im afrikanischen Burkina Faso zusätzlich in Not. Mit einem Spendenaufruf und einem Artikel im SÜDKURIER konnten Spendengelder gesammelt werden. Das Leben in den Städten Boussouma und Kaya ging unter Corona-Bedingungen weiter, die Patenkinder warteten auf die Unterstützung aus Pfullendorf.