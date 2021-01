Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Corona: Probleme bei der Vereinbarung eines Impftermins – der VdK Pfullendorf will helfen

Viele Senioren sind bei der Terminvereinbarung für die Corona-Impfung überfordert. Der VdK Ortsverband will helfen und hat sich auch an das Sozialministerium in Stuttgart gewandt. Wie will der Vdk Pfullendorf helfen?