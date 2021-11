Die letzte offizielle Impfquote datiert vom 24. Oktober und damals waren 58,3 Prozent der Kreisbevölkerung vollständig geimpft, exakt 76 393 Personen. Anfang August hatte die Impfquote schon 50,6 Prozent betragen, und in den vergangenen drei Monaten erhöhte sich die Zahl der vollständig Geimpften im Kreis Sigmaringen im Schneckentempo. „Warum sich im Kreis weniger Menschen impfen lassen möchten als in anderen Kreisen, war und ist immer noch schwer zu beantworten“, weiß Tobias Kolbeck, Pressesprecher des Landratsamtes, keine Antwort auf die SÜDKURIER-Frage. Seit der Schließung des Kreisimpfzentrums in Hohentengen Ende September werden die Impfungen bekanntlich durch die niedergelassenen Ärzte sowie mobile Impfteams des Landes vorgenommen. In den vergangenen Wochen hat das Ministerium die Zahl der mobilen Impfteams aufgestockt, so dass mindestens in jedem Land- und Stadtkreis ein Mobil unterwegs ist.

Ministerium macht klar, dass die Impfzentren nicht wieder öffnen

Die teilweise langen Menschenschlangen vor den mobilen Einrichtungen zeigten, dass der Bedarf vorhanden sei, sagt dazu ein Ministeriumssprecher. Auf Anfrage des SÜDKURIER macht er deutlich, dass das Land die Land- und Stadtkreise im Fokus hat und nicht über Impfdaten auf kommunaler Ebene verfügt. Klar sei, dass das Land die Ende September geschlossenen Impfzentren nicht wieder öffnen werde, verweist der Sprecher auf die enormen Kosten und die zuletzt sehr dürftige Nachfrage.

Keine routinemäßigen Anrufe mehr durch das Gesundheitsamt

Für Verunsicherung sorgt derweil die neue Verordnung des Landes, wonach positiv Getestete nicht mehr routinemäßig durch das Gesundheitsamt kontaktiert werden und sich selbstständig in Quarantäne begeben müssen. Infizierte müssen zudem die Personen informieren, mit denen sie engeren Kontakt hatten. Konkret mit denjenigen, mit denen man sich ab zwei Tage vor Rachenabstrich oder vor Auftreten der ersten Krankheitsanzeichen getroffen hat, über ihre Erkrankung informieren. Ebenso alle Personen, mit denen der Kontakt länger als zehn Minuten bei weniger als 1,50 Meter Abstand dauerte. Informiert werden müssen auch alle Personen, mit denen ein direktes Gespräch geführt, wenn einer der beiden oder beide keine Maske getragen haben. Dabei spielt die Dauer des Gesprächs keine Rolle.

Ortspolizei überwacht Quarantäne

Die Quarantäneüberwachung obliegt in den Gemeinden dann den Ortspolizeibehörden, was nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Manuel Oberdorfer grundsätzlich nichts Neues ist. Er bestätigt, dass man viele Anrufe verunsicherter Bürger erhalte, die nicht wissen, wie man sich verhalten müsse. Oberdorfer wiederholt, dass positiv Getestete sich an die Absonderungspflicht aus der Corona-Verordnung halten müssten, und deren Einhaltung werde gegebenenfalls vom Ordnungsamt kontrolliert.