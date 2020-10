Eine komplette Klasse der Realschule am Eichberg und einige Kontaktpersonen sind in Quarantäne, weil ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Welche Auswirkungen hat das auf den Schulbetrieb? Wer wird jetzt getestet? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Das Coronavirus hat nun auch in der Pfullendorfer Schullandschaft Einzug gehalten: Die Realschule am Eichberg vermeldet auf ihrer Homepage einen positiv getesteten Schüler in einer 8. Klasse. Das Gesundheitsamt Sigmaringen habe die Schule bereits am