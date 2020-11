Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Corona an der Löwenschule in Pfullendorf: Komplette Klasse in Quarantäne

Das Infektionsgeschehen in Schulen und Kindertagesstätten nimmt im ganzen Kreis zu. In Pfullendorf ist die Löwenschule aktuell betroffen. Eine Klasse befindet sich in Quarantäne.