Die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Illmensee trafen sich vor Kurzem im Gasthaus „Seehof“ zur Hauptversammlung mit dem Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay und dem Landtagsabgeordnetem Klaus Burger sowie Jörg Buckel, stellvertretender Bürgermeister als Gästen, informiert der Ortsverband. Bei den Wahlen wurde Detlef Thimm als Vorsitzender und Rudolf Frank als Stellvertreter gewählt, Schatzmeister ist Matthias Hecht, Schriftführer Siegfried Felix und Beisitzer sind Julia Thimm, Jürgen Uebele, Hans Berenbold und Josef Rauch. Der Kreisvorsitzende und der neu gewählte Vorstand bedankten sich beim scheidenden Vorsitzenden Tobias Thum mit einem kleinen Präsent. Eine sehr wichtige Aufgabe sieht der neue Vorsitzende darin, jungen Leute für politische Aktivitäten zu gewinnen. Um die zukünftigen Aufgaben bewältigen zu können müsse man auch die Organisation und Kommunikation verbessern.

Rückblick auf bewegte Jahre

Zuvor hatte für den alten Vorstand Schriftführer Rudolf Frank seinen Bericht abgeliefert. Er informierte von drei sehr bewegten Jahren. Unter anderem von mehreren Besprechungen, Aktivitäten in den beiden Wahlkämpfen zum Landtag Baden-Württemberg und zur Bundestagswahl. Schatzmeister Josef Rauch erklärte den bewegten Verlauf des Kassenstandes. Josef Rauch erinnerte aber auch an die Gründung im Jahre 1953 und an die Zeit, als er noch DM verbucht hatte. An einigen Beispielen zeigte er auf, wie sich die Gemeinde Illmensee durch manche finanzielle und politische Hilfe zu einer modernen Gemeinde entwickelte. Es wurde ein positiver Kassenstand festgestellt, wobei Josef Rauch nach 32 Jahren als Schatzmeister sein Amt abgab.

Es gaben auch die gewählten CDU-Repräsentanten aus Berlin und Stuttgart ihre mit Spannung erwarteten Berichte ab. Bundestagsabgeordneter Volker Mayer-Lay berichtete von seinen ersten Wochen in Berlin und den Ausschüssen, in denen er zukünftig mitarbeiten wird. Sehr wichtig war ihm auch über die Beantwortung der Bürgerfragen aus der Wahlkampfveranstaltung in Illmensee zu berichten.

Klaus Burger berichtete von den Aktivitäten im Landtag in Stuttgart. Von Aktivitäten und Ergebnissen der Ausschüsse für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz sowie Landesentwicklung und Wohnen. Als Kreisverbandsvorsitzender berichtete er auch von der Situation der SRH-Kliniken und dem Ausbau der B 311.