von Robert Reschke

Nach drei Jahren war es jetzt wieder soweit. Der Musikverein Burgweiler hat sein traditionelles Burgfest wieder im alten Glanz aufleuchten lassen. Allerdings wurden alle drei Tage in das Festzelt umdirigiert. Auf dem Burgberg sind noch einige Renovierungsarbeiten im Gange, so dass diese idyllische Location nicht zur Verfügung stand. Dazu meinte der Vorsitzende des Musikverein Burgweiler, Christian Moßmann: „Dieser Umstand hat allerdings unsere Arbeit erheblich erleichtert.“ Trotz allem hatte der Vorsitzende und sein Führungsteam für das Wochenende wieder einiges auf die Beine gestellt. Insgesamt zelebrierten neun verschiedene Bands und Musikvereine ihren Auftritt.

„Deziblech“ brachte das Festzelt mit ihren Schlager-Klassikern und aktuellen Chart-Hits zum Beben.

„Burg Brass“ ist das Highlight des verlängerten Wochenendes

Drei Brassbands aller Blasmusik-Spielarten boten sechs Stunden lang beste Unterhaltung. Im vollen Festzelt am Burgberg konnten sich die Blasmusikfans von der musikalisch dargebotenen Vielfalt überzeugen. Zuerst lieferte die Band „Quattro-Poly“ traditionelle Blasmusik mit überwiegend vielen Polkas. Genauso gab es auch rockige Sequenzen ins Ohr. „Mit Deziblech“ kam vom Schlager-Klassiker bis zum aktuellen Chart-Hit alles zur Geltung. „Obachtblech“ setzte dann den Schlusspunkt. Die neun Jungs und ein Madl präsentierten Songs aus verschiedenen Stilrichtungen, wie Schlager, Funk, Pop oder Rock.

Vor der Bühne tanzten die Gäste fleißig mit.

Blasmusik am Sonntag und Montagabend

Der Sonntag und der Feierabendhock am Montagabend waren allerdings der traditionellen Blasmusik vorbehalten. Den Auftakt am Sonntag bildete zunächst ein feierlicher Gottesdienst, speziell für die Musikanten in der St. Blasius Kirche. Für den Start des musikalischen Parts sorgte daraufhin der Musikverein Blochingen und begleitete damit den Frühschoppen.

Ostrach Burgbergfest wird ins Festzelt verlegt: Auch bei widrigen Wetterverhältnissen feiern Jung und Alt bei Blasmusik in Burgweiler Das könnte Sie auch interessieren

Umso besser mundeten die kulinarischen Angebote von regionalen Anbietern. Musikalisch nahm sodann der Musikverein Illmensee das Heft in die Hand. Für die Ablösung sorgte nach rund zwei Stunden die Musikkapelle Krauchenwies. Für tolle Stimmung und Tanzmusik stand am Abend das „Sterntaler Duo“ und ließ so richtig stimmungsvoll den zweiten Festtag ausklingen.

„Michi“ von „Deziblech“ bei seinem „Udo-Jürgens-Auftritt“.

Zubringerdienst mit der Pferdekutsche

Neu war am Sonntag auf dem Burgweiler Burgfest ein Zubringerdienst mit der Pferdekutsche. Dafür gab es für die Besucher aus der weiteren Region die Möglichkeit, mit der Räuberbahn anzureisen. Mit einem kostenlosen Zubringer vom Bahnhof Burgweiler bis zum Festort konnten die Gäste mit der Pferdekutsche pendeln. In diesem Jahr neu wurde auch Pony-Reiten für die jungen Besucher angeboten.

„Obachtblech“ lockte bis weit nach Mitternacht die Tanzwütigen vor die Bühne.

Die fachgerechte Betreuung hatte der Reit- und Fahrverein Brunnhausen übernommen. Den letzten Akt bildete am Montag der Feierabendhock. Anfangs garantierte der Musikverein Rengetsweiler für die Festmusik. Danach stand dann der Musikverein Moosheim-Tissen in den Startlöchern und sorgte bis in die späten Stunden für den guten Ton.