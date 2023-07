Burgweiler – Anlässlich des 111-jähriges Bestehens hat sich der Musikverein Burgweiler für sein Burgfest wieder einiges einfallen lassen. Am Samstag startet das dreitägige Event mit einem Sternmarsch von acht Kapellen. Die Musiker aus Pfrungen, Ostrach, Denkingen, Weithart, Krauchenwies, Rast, Hosskirch und Aach-Linz machen sich mit ihren Gruppen aus drei Himmelsrichtungen musizierend auf den Weg zum Festgelände. Die Kapellen marschieren von Burgweiler, dem Grenzsteinmuseum und aus Waldbeuren los. Dort angekommen, bilden die acht Vereine einen Gesamtchor. Nach kurzen Grußworten des Vorstands und des Ortsvorstehers spielen die Musiker gemeinsam zu Ehren des MV Burgweiler. Die Nationalhymne, das Lied vom Badener Land und „Highland Cathedral“ werden eingefleischten Blasmusikfreunden sicherlich die eine oder andere Gänsehaut bescheren. Josef Müller dirigiert die mehreren hundert Musikanten.

Tanzen bis in die Nacht

Insgesamt werden neun verschiedene Bands und Musikvereine ihren Auftritt haben. Der „Burg Brass“ bildet das Highlight des verlängerten Wochenendes. Der Brass-Abend startet mit drei absolut kultigen Blasmusikgruppen und mit Blasmusik für jeden Geschmack. Den Auftakt macht die Gruppe „Keine stille Stunde“. Das Programm der 20 Musiker umfasst sowohl böhmische und mährische Blasmusik als auch spannende moderne Titel und aktuelle Hits der Szene. Dann übernehmen die „Fexer“ und zum Abschluss steht „Fättes Blech“ auf der großen Außebühne. Die achtköpfige Brass-Band verbindet Hip-Hop, Pop und Jazz mit Blasinstrumenten, Drums, Rap und Gesang zu einem eigenen Sound.

Fahneneinmarsch der Gäste

Der Fahneneinmarsch der Gastvereine dürfte ein Hingucker sein. Eine tolle Aussicht bietet sich aber auch vom Biergarten mit dem Blick ins Ried. „Der beliebte Feststandort auf dem Burghügel ist für uns auf absehbare Zeit leider keine Option“, erklärt der Vorsitzende Christian Moßmann. Deshalb wird neben dem Zelt ein großer Biergarten mit Außenbühne aufgebaut. Der Verein möchte unbedingt weiter an einer Open-Air-Veranstaltung festhalten. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung komplett ins Festzelt verlegt.

Am Sonntag findet das Fest mit einem feierlichen Gottesdienst in der St. Blasius Kirche seine Fortsetzung. Zum Start des musikalischen Parts sorgt anschließend der Musikverein Honstetten für die Begleitung des Frühschoppens. Neben dem sonstigen breiten Angebot gibt es die beliebten gegrillten Burgspieße. Die Burgspieße werden vom Dirigenten Josef Müller und einigen Helferinnen am Samstagmorgen selber hergestellt. Sämtliche Speisen und Getränke werden ausschließlich von regionalen Anbietern bezogen.

Burgtäschle neu auf der Karte

Erstmals werden Burgtäschle, also Maultaschen-Burger, für die vegetarischen Gäste angeboten und am Sonntagmittag gibt es Eiskaffee.

Mittags nehmen die Jugendkapelle Hohentengen und derMusikverein Hausen a. A. das Heft in die Hand. Für Tanzmusik sorgt am Abend der „Kehlbach-Express“ und lässt den zweiten Festtag ausklingen. Den letzten Akt bildet am Montag der Feierabendhock. Drei Stunden lang sorgt der Musikverein Homberg-Limpbach für die Festmusik. Danach steht der Musikverein Pfrungen in den Startlöchern.

Anreise mit der Räuberbahn

Besucher aus der weiteren Region haben die Möglichkeit, mit der Räuberbahn anzureisen. Der bequeme und kinderwagengerechte Fußweg vom Bahnhof Burgweiler beträgt rund 20 bis 25 Minuten, mit dem Fahrrad sind es keine zehn Minuten bis zum Festplatz.

Programm

Samstag, 22. Juli

16.30 Uhr Sternmarsch mit acht Kapellen & Gesamtchor

17.30 Uhr Burgbrass

19 Uhr Fahneneinmarsch der Gastvereine



Sonntag, 23. Juli

10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche

11.30 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Honstetten

14.15 Uhr Jugendkapelle Hohentengen

15.45 Uhr Musikverein Hausen a. A.

18.30 Uhr Kehlbach-Express



Montag, 24. Juli

18 Uhr MV Homberg-Limpbach

20.30 Uhr Musikverein Pfrungen

Karten für den Samstagabend gibt es bei allen Burgweiler Musikanten oder unter www.mvburgweiler.de, Vorverkauf 12 /Abendkasse 16 Euro