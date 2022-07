Ostrach-Burgweiler (ror) Nach drei Jahren ist es wieder so weit. Der Musikverein Burgweiler will sein traditionelles Burgfest im alten Glanz aufleuchten lassen. Und dazu haben Christian Moßmann und sein Führungsteam für das kommende Wochenende wieder einiges auf die Beine gestellt. Insgesamt werden neun verschiedene Bands und Musikvereine ihren Auftritt haben.

Veranstaltungen im Festzelt

Natürlich hoffen die Veranstalter bei guten Wetterverhältnissen wieder auf zahlreiche Festbesucher, aber die Konkurrenz ist an diesem Wochenende groß. In diesem Jahr werden sämtliche Auftritte im Festzelt stattfinden, denn auf dem Festplatz auf der Burg sind sehr viele Renovierungsarbeiten notwendig.

Zubringer in der Kutsche

Dafür gibt es für die Besucher aus der weiteren Region die Möglichkeit, mit der Räuberbahn anzureisen. Und das Besondere: Für die Fahrgäste gibt es am Sonntag einen kostenlosen Zubringer vom Bahnhof Burgweiler (Bahnhofsvorplatz) zum Festort mit der Pferdekutsche. Die Kutsche zwischen Bahnhof und Musikfest fährt abgestimmt auf den Fahrplan der Räuberbahn von Aulendorf bzw. von Pfullendorf. Die Mitfahrt (so lange Platz) ist für Räuberbahn-Fahrgäste kostenlos. Der bequeme und kinderwagengerechte Fußweg vom Bahnhof Burgweiler beträgt rund 20 bis 25 Minuten, mit dem Fahrrad sind es keine 10 Minuten.

Ponyreiten hat Premiere

In diesem Jahr wird zum ersten Mal Pony-Reiten für die jungen Besucher angeboten. Die fachgerechte Betreuung übernimmt der Reit- und Fahrverein Brunnhausen am Sonntag ab 14 Uhr.

Am Sonntag findet das Fest mit einem feierlichen Gottesdienst in der St. Blasius Kirche seine Fortsetzung. Zum Start des musikalischen Parts sorgt anschließend der Musikverein Blochingen für die Begleitung des Frühschoppens. Umfangreich präsentiert sich die Speisekarte. Beiebt sind die gegrillten Burgspieße mit Wecken und Maultaschen, auch ein veganes Gericht wird angeboten. Dabei wird das gesamte Essens- und Getränkeangebot bis hin zum Eis ausschließlich von regionalen Anbietern bezogen.

Musikalisch hält dann der Musikverein Illmensee das Heft in die Hand. Die Ablösung übernimmt nach rund zwei Stunden gemütlicher Blasmusik die Musikkapelle Krauchenwies.

Tanzen bis in die Nacht

Für tolle Stimmung und Tanzmusik will am Abend ab 18.30 Uhr das „Sterntaler Duo“ sorgen. Den letzten Akt bildet am Montag der Feierabendhock. Drei Stunden lang ab 18 Uhr spielt der Musikverein Rengetsweiler. Danach steht der Musikverein Moosheim-Tissen in den Startlöchern und lässt das Fest ausklingen.