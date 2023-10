Erstmals wird in Pfullendorf der verkaufsoffene Sonntag mit Neubürgerempfang kombiniert

Nach dem verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr steht nun die Herbstausgabe in den Startlöchern. Die Pfullendorfer Einzelhändler öffnen ihre Geschäfte am Sonntag, 22. Oktober, von 13 bis 18 Uhr. Unter dem Motto „Pfullendorf in Bewegung“ soll die Altstadt zum Besuchermagnet für Familien werden, teilt die Stadt in ihrer Presseankündigung mit.

Begrüßung der Neubürger

Zum ersten Mal wird der Neubürgerempfang in das Programm des verkaufsoffenen Sonntags eingebunden. Die Stadt Pfullendorf heißt gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde und der römisch-katholischen Kirchengemeinde die Neubürger um 11.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal willkommen. Nach einer kurzen Begrüßung bleibe genügend Zeit für Gespräche, bevor Interessierte um 12.30 Uhr zu einer Stadtführung eingeladen seien. „Uns ist es wichtig, Pfullendorf von seiner lebendigen Seite zu präsentieren und den Neubürgern die Möglichkeiten, die unsere Stadt bietet, aufzuzeigen. Da spielen die Geschäfte in der Altstadt, im Linzgau Center oder auch im Seepark Center natürlich eine zentrale Rolle,“ so Bürgermeister Ralph Gerster zum neuen Konzept.

Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung kommt

Als besondere Attraktion ist an diesem Tag das Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg zu Gast. Die rollende Kinderturn-Welt ist in ganz Baden-Württemberg unterwegs, um den großen und kleinen Besuchern zu zeigen, wie viel Freude Bewegung machen kann. Angeführt von Eichhörnchen Emily sorgen Biene Bea, Spinne Samira und Co. für tierisch viel Bewegung. „Jede Bewegungsstation steht für eine motorische Grundfähigkeit wie zum Beispiel Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination. Jede Fähigkeit wird durch eine Station spielerisch erlebbar“, erklärt Susanne Weimann von der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg.

Für fleißige Teilnehmer liegen an den Ständen wieder Stempelkarten aus. Die vollen Stempelkarten können dann im Schreibwaren- und Geschenkeladen Klaiber gegen eine kleine Überraschung eingetauscht werden. Dieses Mal habe sich die Wirtschaftsinitiative eine eisig sportliche Überraschung ausgedacht, heißt es in der Pressemitteilung.

Zauberei im Alten Haus

Auch die beiden städtischen Museen beteiligen sich an der bunten Spielstraße und öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Räumlichkeiten für die Besucher. Im Alten Haus will der Zauberer Mike Magic für staunende Kinderaugen sorgen. Im Bindhaus bietet die Kinder- und Jugendkunstschule wieder eine Druckwerkstatt zum Mitmachen an.

Beim Verkaufssonntag wird nicht nur eingekauft, man trifft sich auch, um gemütlich ein „Schwätzle zu halten“. | Bild: Johanson, Kirsten

Spiele zum Ausprobieren in der Bücherei

Traditionell nimmt die Stadtbücherei am verkaufsoffenen Sonntag teil und stellt ein familienfreundliches Programm auf die Beine. Passend zum Motto verwandelt sich die Steinscheuer ab 13 Uhr in eine große Spielezone. Es stehen Dutzende brandneue Brettspiele an verschiedenen Spieletischen bereit und dürfen ausprobiert werden. Hierfür wurde der Spielebestand um 50 aktuelle Kinder- und Gesellschaftsspiele ausgebaut. Das Spielen, so die Feststellung der Bücherei, boome seit der Coronaphase und sei so beliebt wie nie zuvor. Ein Wiedersehen gibt es an diesem Nachmittag auch mit der Künstlerin Mariposa, die professionelles Kinderschminken anbietet.

Bücher auf dem Medienflohmarkt

Der große Medienflohmarkt ist auch wieder aufgebaut. Für einen symbolischen Betrag stehen Hunderte aussortierter Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher aus dem Bibliotheksbestand zum Verkauf, hinzu kommt eine Vielzahl fast neuwertiger Unterhaltungsromane aus Privatbeständen. Hierfür nimmt die Stadtbücherei gerne noch gut erhaltene und nicht zu alte Buchspenden aus privater Hand entgegen. Daneben sind an diesem Sonntag auch Neuanmeldungen und die generelle Medienausleihe möglich.

Zum Stillen von Hunger und Durst ist der Marktplatz wie gewohnt die richtige Anlaufstelle. Es gibt unter anderem die klassische rote Wurst, Holzofen-Dinnele und Langosch. Für die kleinen Besucher steht das beliebte Kinderkarussell bereit und Naschkatzen werden am Süßwarenstand fündig.

Bürgerbus ist im Einsatz

Besucher können am verkaufsoffenen Sonntag mit dem Bürgerbus von A nach B gelangen. Und das sogar kostenlos, denn die Fahrtkosten werden von der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf übernommen. Für Besucher von außerhalb bietet sich die Anreise mit der Räuberbahn an. Ganz bequem und ohne Parkplatzsuche bringt die Räuberbahn ihre Fahrgäste direkt nach Pfullendorf an den Stadtgarten.