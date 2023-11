Die Malutensilien liegen griffbereit auf dem Esstisch. Eveline Riesterer hat einen weiten Blick auf Pferdekoppeln, Wald und Felder. Hier geht sie ihrer großen Leidenschaft, dem Bemalen von Steinen nach. Seit knapp sieben Jahren wohnt die gelernte Betreuungskraft für Senioren in Aach-Linz.

Vor drei Jahren fand Eveline Riesterer den ersten bemalten Schmunzelstein bei Sentenhart im Ruhestetter Ried. „Ich hatte davor noch nie etwas Derartiges gesehen, noch davon gehört.“ Auf dem Stein stand das Wort „Kraft“ geschrieben. Dieser Fund kam für die 62-Jährige zum richtigen Moment. Sie konnte gerade eine Portion Kraft gut gebrauchen. Lange Zeit behielt sie den Kraft-Stein bei sich. Dann stieß sie im Internet auf die Pfullendorfer Schmunzelstein-Gruppe und begann schließlich selbst, Steine zu bemalen.

Eveline Riesterer stellt sich bei jedem Stein vor, welches Motiv für diesen geeignet ist. Eine große Rolle spiele dabei die Form und Beschaffenheit des Steines, sagt sie. | Bild: Sandra Häusler

Das Schönste am Steine bemalen ist für sie, anderen damit eine Freude zu bereiten. An ihrem neuen Hobby hatte sie so viel Spaß, dass sie auch mit den Senioren begann, Steine zu bemalen. Später gestaltete die Betreuungskraft einfach eine große Menge Steine und legte sie zur Freude der Bewohner im Pflegeheim aus.

Von ihrem ersten bemalten Stein, einem Wichtelhäuschen mit einem goldenen Strohdach, konnte sie sich bis heute nicht trennen. Bei ihren Steinen ist ihr wichtig, nicht Motive nachzumalen, die jeder zeichnet, sondern sie wandelt diese individuell ab. Es gibt Tage, an denen ihr die Steine toll gelingen. Dann malt sie acht Steine hintereinander, einer schöner als der andere. „Es war dann wie eine Sucht“, erklärt sie. Ihre Schwäche sei, dass jeder Stein perfekt sein soll.

Mit ihrem Rüden „Shadow“ ist die Aach-Linzerin sehr viel in der Natur unterwegs und legt ihre bemalten Steine gerne entlang ihrer Laufstrecken aus. Meist wählt sie Wege, auf denen nicht so viel Publikum unterwegs ist. „Die Überraschung und Freude des Finders ist viel größer, wenn er den Stein zufällig beim Vorbeikommen findet“, ist sie überzeugt.

Durch ihr Hobby findet Eveline Riesterer nach der Arbeit Entspannung. Sie nimmt einen Stein zur Hand und beginnt zu malen. „Da kannst du wieder ein kleines Stück Kind sein“, beschreibt sie. Die Aach-Linzerin bemalt ihre Steine gerne in natürlichem Stil und stellt sich bei jedem Stein vor, welches Motiv für diesen geeignet ist. Eine große Rolle spiele dabei die Form und Beschaffenheit des Steines.

Gerne malt die Steinemalerin im Herbst auch liebe Gespenster für Kinder oder gruselige Gespenster, wenn es auf Halloween zugeht. Das Bemalen von Steinen bereichere ihr Leben, schildert Elvira Riesterer. Sie könne ihre kreative Seite ausleben und wird nebenbei noch „steinreich“. Sie habe sicher schon 300 Steine bemalt, rechnet sie nach. Jeder ihrer Steine sei einzigartig.