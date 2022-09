Pfullendorf vor 14 Stunden

Bürgermeisterwahl in Pfullendorf: Mit ihrer Offenheit will Patricia Habib Celedón punkten

Die 52-Jährige arbeitet als Rückkehrberaterin im Landratsamt Tuttlingen. Sie hat Diplom-Betriebswirtschaft in ihrer Heimat in Kolumbien studiert. In Pfullendorf lebt die alleinerziehende Mutter seit einem Jahr.