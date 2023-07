Wer wird Nachfolgerin von Bürgermeister Christoph Schulz? Der zweite Wahlgang am 9. Juli bringt die Entscheidung und es sind nur noch zwei Bewerberinnen im Rennen – Lena Burth und Heike Sonntag.

Nur 52 Stimmen Unterschied

Beim ersten Wahlgang am 26. Juni erhielt keiner der damals sechs Bewerberinnen und Bewerber die absolute Mehrheit. Beim ersten Urnengang erhielt Lena Burth mit 40,21 Prozent die meisten Stimmen.

Lena Burth holte im ersten Wahlgang 40,21 Prozent der Stimmen. | Bild: Volk, Siegfried

Mit 38,64 Prozent hatte Heike Sonntag nur 52 Stimmen weniger auf sich vereinigt.

Heike Sonntag erhielt im ersten Wahlgang 38,64 Prozent der Stimmen. | Bild: Volk, Siegfried

Nachdem die drittplatzierte Nicole Baur und Ina Schultz, die auf Rang vier landete, nicht mehr antreten, lautet eine Frage: Wie werden sich die 346 Wähler, die ihr Kreuz hinter den Namen von Baur gemacht sowie die 279 Wähler, die für Schultz votiert hatten, am Sonntag entscheiden? Wird diese Klientel überhaupt zur Wahl gehen und wird die Wahlbeteiligung wie am 26. Juni wieder knapp unter 60 Prozent liegen? Zur Wahl aufgerufen sind 5624 Bürger, die via Stimmzettel oder Briefwahl entscheiden, wer die nächsten acht Jahre die Geschicke der Kommune lenkt.

Bewerberinnen intensivieren Wahlkampf

In den vergangenen zwei Wochen haben Lena Burth und Heike Sonntag ihren Wahlkampf nochmals intensiviert und viele Veranstaltungen in allen Ortsteilen durchgeführt. Mit 26 Jahren war und bleibt Betriebswirtin Lena Burth die jüngste Kandidatin im Bewerberfeld. Die gebürtige Ostracherin ist in mehreren Vereinen ehrenamtlich aktiv und will unter anderem ein Jugendforum und einen Ortseniorenrat einrichten und Ostrach zur klimaneutralen Gemeinde entwickeln. Seit 8,5 Jahren ist die 44-jährige Heike Sonntag in Meersburg als Kämmerin tätig und auch sie würde ein Jugendforum einrichten und einen sozialen Fahrdienst initiieren. Dazu soll jeder Haushalt binnen fünf Jahren einen Glasfaseranschluss haben.

Auch zwei Männer haben Kandidatur zurückgezogen

Auf dem Wahlzettel stehen nur die Namen von Lena Burth und Heike Sonntag, nachdem auch die männlichen Kandidaten David Gürtner und Markus Bezikofer pünktlich zur Sitzung des Wahlausschusses ihre Bewerbung zurückgezogen hatten, wie Hauptamtsleiterin Eugenia Baron bestätigt.