Die Stadt kalkuliert in den kommenden zwei Jahren rund 90 Millionen Euro an Einnahmen und dennoch wird der finanzielle Spielraum immer kleiner. „Wir haben ein Ausgabenproblem“, skizzierte Kämmerer Michael Traub die Lage. Ein Grund sind Mega-Projekte wie der geplante Schul-Campus auf dem Sechslinden-Areal, der nach Angaben von Bürgermeister Ralph Gerster bis zu 30 Millionen Euro kostet, wovon die Stadt die Hälfte übernehmen müsste. Dazu kommen Investitionen bei der Kinderbetreuung, die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete oder die Umsetzung des innerstädtischen Nahwärmekonzepts.

Bürgermeister will eine Klausur ohne Denkverbote

„Die geplante Klausursitzung ist der Einstieg in die strategische Planungen und die Ausrichtung der Stadt. Wir müssen die Handlungsfähigkeit der Stadt sicherstellen. Wo wollen wir uns 2035 wiederfinden. Nehmen wir uns zuviel vor? Es ist eine Klausur ohne Denkverbote.“Ralph Gerster, Bürgermeister | Bild: Volk, Siegfried

Oberste Priorität hat nach Überzeugung von Gerster, die Handlungsfähigkeit der Stadt sicher zu stellen. In der Haushaltsitzung des Gemeinderates am Donnerstag kündigte der Rathauschef an, dass er für das zweite Halbjahr eine Klausurtagung mit dem Gremium plant, bei der Grundsätzliches im Fokus stehen soll: „Wo wollen wir uns 2035 wiederfinden?“ Bei der Klausur soll es ohne Denkverbote um die strategische Ausrichtung der Stadt gehen, wobei vorab die Frage formuliert wurde, ob sich Pfullendorf mit Blick auf seine reichsstädtische Geschichte womöglich manches Mal zu viel vornehme. Bezüglich des Schulcampus rechnete Kämmerer Traub vor, dass man zur Finanzierung des städtischen Anteils von 15 Millionen Euro bei den Krediten einen Puffer von zehn Millionen Euro benötige und über einen längeren Zeitraum fünf Millionen Euro ansparen müsse. „Davon sind wir in diesem Haushalt weit entfernt“, konstatierte Traub, wobei er ergänzte, dass die Stadt aus haushaltstechnischer Sicht gut durch die Krise 2022 gekommen sei und er mit bis zu fünf Millionen Euro Gewinn rechne.

Gemeinderat weist auf Gebühren- und Steuersätze hin

„Wir leisten viel“, stellte UL-Sprecher Michael Zoller fest und wies zugleich auf viele nicht umgesetzte Projekte hin, sodass man über finanzielle Reserven verfüge. Es sei zwar unpopulär, ergänzte Zoller, aber man habe seit Jahren die Steuer- und Gebührenätze nicht verändert. „Wir müssen uns zuerst mit den Ausgaben befassen“, gab es von Bürgermeister Gerster als Antwort. Kämmerer Traub ergänzte, dass in den vergangenen Jahren viele Sonderaufwendungen beschlossen wurden und man bei den Investitionen ein „großes Rad“ drehe.

Bauvorhaben für 2,2 Millionen Euro soll auf den Prüfstand

Akribisch listete Traub die geplanten Investitionen in 2023 und 2024 auf, wobei man über die Oberflächengestaltung im Zuge der Umsetzung des Nahwärmekonzepts nochmals sprechen müsse, erklärte FW-Fraktionschef Thomas Jacob. Konkret geht es darum, dass die Rohre für das Wärmenetz vom „Oberen Tor“, „Alten Haus“ bis zur Kirche verlegt wurden. Die Straßen sollen nun wieder aufgerissen und teilweise gepflastert werden. Geplant sind zudem Parkplätze und E-Lade-Säulen. Bis 2026 sind rund fünf Millionen Euro eingeplant. Während die Arbeiten bei der Stadtkirche vergeben sind, sollen die für 2025 und 2026 geplanten Maßnahmen in Höhe von 2,2 Millionen Euro auf den Prüfstand. „Auch darüber werden wir in der Klausurtagung reden müssen“, kündigte Bürgermeister Gerster an.