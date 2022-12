„Sicherheit im Wasser für unsere Kinder“ lautet die Überschrift einer Petition, mit der Bürger sich für die Öffnung des Hallenbades einsetzen, initiiert vom Elternbeiratsvorsitzendenduo der Grundschule am Härle, Helene Seibel und Mandy Ritter. Schon 1040 Bürger haben unterschrieben, wobei nach Angaben des Elternbeiratsduos noch nicht alle Listen vorliegen. Die Beiden haben die Unterschriftenliste an Bürgermeister Thomas Kugler und die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen geschickt, ebenso an den SÜDKURIER.

Beweggründe der Initiative

„Uns ist bewusst, dass die Schließung des Hallenbades aus Gründen zur Bewerkstelligung der Energiekrise getroffen wurde. Dennoch bitten wir Sie, bei Änderung der Sachlage, eine Öffnung in Erwägung zu ziehen, damit die Kinder ihre Schwimmkenntnisse festigen oder erlangen können. Da wir nicht allein mit dieser Meinung stehen, befindet sich im Anhang eine Unterschriftenliste, um dies zu untermauern. Bitte helfen Sie mit, das Leben unserer Kinder sicherer zu machen.“ Mit diesem Appell wenden sich die Elternvertreter an die Kommunalpolitiker.

Auf Anfrage des SÜDKURIER erläuterte Bürgermeister Thomas Kugler die Situation

Die Schließung sei nicht aus finanziellen Gründen erfolgt, sondern der Vorgabe der Bundesregierung geschuldet, wonach Kommunen 20 Prozent Energie einsparen sollen. Die Energiekosten beim Hallenbad beziffert der Rathauschef auf 15 000 bis 20 000 Euro, und diese Summe wäre für die Stadt durchaus verkraftbar. „Aber wir haben als Stadt nur wenige Möglichkeiten, tatsächlich Energie zu sparen“, erklärt Kugler. Die Schließung von Kindergärten, Schulen oder Turnhallen sei jedenfalls keine Option und auch das Absenken der Raumtemperaturen unter 19 Grad könne und wolle man den Betroffenen nicht zumuten. Das entscheidende Manko ist nach seinen Angaben, dass das Bad mit Erdgas beheizt wird und aktuell gebe es in Deutschland eine Gasmangellage. In der Nachbarstadt Meßkirch werde das Hallenbad über ein Blockheizkraftwerk betrieben und deshalb könne die Kommune die Einrichtung offen halten, antwortet er auf eine entsprechende SÜDKURIER-Frage. Eine tageweise Öffnung des Bades ist nach seinen Angaben ebenfalls nicht möglich, da man die Einrichtung dann quasi wieder „aufheizen“ müsste, was sehr viel Energie verbrauchen und somit den geforderten Einspareffekt zunichte machen würde.

Viele Kindergarten und Schulen beteiligen sich an der Aktion

Tatsächlich ist der Unmut über die Badschließung sehr groß, wie die Teilnahme zahlreicher Schulen und Kindergärten an der Unterschriftenaktion deutlich macht. Nach Angaben von Mandy Ritter haben sich die Grundschulen Härleschule, Montessori Aach Linz, Herdwangen, Denkingen, Sechslindenschule und die Kasimir Walchner Schule beteiligt. Die Realschule und das Gymnasium beteiligten sich nicht, wobei die Abiturienten des Staufer-Gymnasiums das Hallenbad in Markdorf nutzen. Bei den Kindergärten beteiligten sich das Obertor, Sonnenschein, Familienzentrum am Neidling, die Einrichtung in Schwäblishausen und die Unterschriften vom evangelischen Kindertagheim sind noch gar nicht mitgezählt.

Bürgermeister erläutert Situation im Gemeinderat

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates verlas Bürgermeister Kugler die Petition und machte nochmals deutlich, dass die Schließung keine Geldfrage, sondern dem Auftrag „aus Berlin“ nach 20-prozentiger Energieeinsparung geschuldet sei. „Wir waren genötigt, diesen Schritt zu machen“, stellte er als rhetorische Frage in den Raum, ob denn Schulen oder Kindergärten geschlossen werden sollten. „Wir haben keine Alternative“, ergänzte der Bürgermeister, dass man die Heizung im Hallenbad nicht einfach ein- und ausschalten könne, sondern eine lange Vorlaufzeit mitsamt hohem Energieverbrauch benötige. „Es tut uns leid, aber wir sehen keine andere Möglichkeit“, so Kugler. Von Seiten der Gemeinderäte gab es keine Wortmeldungen.