Illmensee vor 1 Stunde

Brand in Illmensee: Zwei Männer sollen das Feuer gelegt haben, um einen Diebstahl zu vertuschen

In der Nacht zum Dienstag hat es in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße in Illmensee gebrannt. Ein 27-Jähriger und ein 28-Jähriger werden verdächtigt, den Brand absichtlich gelegt zu haben.