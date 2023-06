Es war eine ungewöhnlich kleine Gruppe von Blutspendern, die sich im Sitzungssaal des Pfullendorfer Rathauses eingefunden hatte. Mit zehn vorgesehenen Ehrungen stellte dies nur rund ein Drittel der Auszeichnungen in der Vergangenheit dar. Auch konnten drei Kandidaten den Termin nicht wahrnehmen, so dass eine übersichtliche Runde an der Ehrung teilnehmen konnte.

Andreas Kees, der Vorsitzende des örtlichen Deutschen Roten Kreuzes (DRK), sieht die Ursachen für die niedrige Ehrungszahl in den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Die Blutspende-Termine werden seit dieser Zeit in einem Corona-sicheren Format ausgeführt, wie zum Beispiel mit Anmeldefristen. Die Folge sei nach seiner Ansicht, dass sich gerade die Spenderzahl bei Kurzentschlossenen stark rückläufig entwickelt habe. Allerdings führe die Einführung dieser neuen Regelung auch zu Verbesserungen. Neben organisatorischen Vorteilen seien auch die langen Staus bei der eigentlichen Blutspende-Aktion nun Vergangenheit.

Das bestätigte auch Peter Berdnik, der für seine 150 Blutspenden geehrt wurde: „Die Wartezeit von zwei Stunden gibt es nun nicht mehr“, betonte er. „Sie sind ein Vorbild für die anderen“, lobte Bürgermeister Ralph Gerster besonders Berdnik aber auch die anderen anwesenden Blutspender. Jede Blutspende sei wichtig, denn bekanntermaßen könne Blut nicht künstlich hergestellt werden.

„Blutspenden sind rar, gerade auch in den Sommermonaten und deshalb auch unser Dank an die Personen, die so regelmäßig zum spenden kommen“, erläuterte Gerster weiter. Dem DRK dankte der Bürgermeister ausdrücklich für die ehrenamtliche Leistung bei der Vorbereitung und Durchführung der Spendenaktionen. Andreas Kees erklärte, dass der ehrenamtliche Einsatz immer geringer würde. Neue Helfer seien eshalb immer willkommen. „Ich bin davon überzeugt, dass sich die Blutspende-Bereitschaft wieder verbessern wird“, ging er auch auf zurückgegangenen Zahlen ein.