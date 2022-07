Bereits als Seepark6 war das Event ein Magnet für die Fans von Schlager-, Pop- und Partymusik. 3500 Besucher feierten bei der Premiere im Sommer 2014 eine ausgelassene Mallorca-Fete. 2017 waren es schon 4500 Besucher und zuletzt – für das Wochenende 2019 – wurden noch einmal deutlich mehr viele Tickets verkauft. „Wir feiern die ganze Nacht“ – ein Song von den Atzen – war damals sprichwörtliches Programm. Das Kult-Duo steht übrigens auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne und es wäre ein Wunder, wenn die Menge bei dieser Veranstaltung nicht abgeht.

Das größte Party-Festival in Süddeutschland

Aus Seepark ist Summerty geworden, ein Zusammenschluss aus Summer und Party. Der Veranstalter ist der gleiche: die Pfullendorfer Eventagentur S‘Zwei. Lust auf Sommerparty? Lust auf die besten Party-Kracher? Dann auf jeden Fall das kommende Wochenende, 29./30. Juli, einplanen und sich ins Vergnügen beim wohl größten Party-Festival Süddeutschlands stürzen. Voraussetzung: Man sollte mindestens 18 sein, denn darunter gibt es keinen Einlass. Noch sind Kombi-Tickets und Tagestickets zu haben.

Platz für 2500 Camper

Die Camping-Wiese bietet Platz für bis zu 2500 Leute, das Camping-Ticket ist von Freitag bis Sonntag gültig. Es muss separat zur Eintrittskarte bestellt werden und ist nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte zum Festival gültig.

„We are back! Die Party sind wir“ lautet das diesjährige Motto nach Pandemiepause in 2020 und 2021. Laut Veranstalter werden über 25 Live-Acts für Stimmung unter den bis zu 15.000 Besuchern sorgen. Man kann nicht nur die Nacht zum Tag machen, denn das Festival beginnt am Freitag bereits um 17 Uhr mit dem Einlass aufs Gelände und am Samstag um 14 Uhr.

Loona, Blümchen, Anna-Maria Zimmermann und Ikke Hüftgold

Das Line-up liest sich wie das Who-is-Who der Schlager-, 1990er-, 2000er- und EDM-Szene. Blümchen ist dabei, Kay One, Loona, Almklausi und viele mehr. Manche gaben sich schon in der Vergangenheit die Ehre im Pfullendorfer Seepark, so etwa Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel, Tobee oder Anna-Maria Zimmermann.