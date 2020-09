Vier Heimatforscher haben sich mit der Geschichte des Ostracher Teilortes Einhart beschäftigt, der im Jahr 1220 erstmals erwähnt wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten abgesagt, aber die Autoren ließen sich nicht entmutigen, und haben nun eine fast 200-seitige Chronik fertiggestellt, teilt Mitautor Josef Kugler in einer Pressemitteilung mit.

In der Niederschrift wird die Vergangenheit der Ortschaft lebendig, besondere Ereignisse und Bewohner werden gewürdigt. Ortschroniken geben dem Leser Gelegenheit, das Einst und Jetzt miteinander zu vergleichen. Die erstmalige urkundliche Erwähnung geht auf den Inhalt eines Kaufvertrages des Konrad von Markdorf im Jahr 1220 zurück, in dem unter anderem auch „Ygenhart“ (Einhart) aufgelistet wird. Das Autorenquartett Josef Kugler, Janina Lauer, Horst Pleyer und Paul Endriss hat sich nach bestem Wissen und Kräften mit den ihnen zugänglichen Mitteln bemüht, die in Archiven und in zerstreuten Notizen bewahrten Geschichten und Bilder zu sammeln, um sie künftigen Generationen zu überliefern. „Es ist gut, dass man sich heute wieder mehr mit der Vergangenheit beschäftigt, auch um Erkenntnisse aus ihr zu gewinnen und Zuversicht sowie Kraft zu schöpfen, um Gegenwart und Zukunft besser zu bewältigen“, sagt Josef Kugler.

Schriftliche Zeitzeugnisse nur sehr begrenzt vorhanden

Dass man nur ausgewählte Aspekte der Einharter Ortsgeschichte behandeln konnte, ist nach seinen Angaben auch der Tatsache geschuldet, dass zu vielen Themen schriftliche Zeitzeugnisse fehlen. So gibt es weder in Einhart noch in Ostrach Unterlagen von Gemeindebüchern aus Einhart. Es musste auf Festschriften von Vereinen zurückgegriffen werden. Bei Ausbruch der Corona-Pandemie hatten die Autoren ihr Werk schon vollendet, allerdings entfiel die geplante Vorstellung im Rahmen des 800-jährigen Jubiläums, das nun 2022 gefeiert werden soll. Jetzt wird das Buch ohne eine offizielle Vorstellung verkauft.

Die Chronik kann an den Dienstagen, 15. und 22. September, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus „d‘ Schual“ für 25 Euro erworben werden. Wer an keinem der Termine kann, meldet sich bei Paul Endriss, Telefon 0 75 85/22 28 oder 01 57/78 92 41 78.