Rund 70 Musikantinnen und Musikanten standen beim Jahreskonzert in der Drei-Seen-Halle auf der Bühne und unterhielten die Gäste zwei Stunden lang mit einem abwechslungsreichen Programm, informiert Schriftführerin Melissa Weber. Vorsitzende Deborah Huttner begrüßte die zahlreichen Gäste und durch das Programm führten bei der Jugendkapelle Julia Rinas und Miriam Kern. Melina Leder übernahm die Ansage bei der aktiven Kapelle.

Jugendkapelle startete unter Leitung von Verena Maier

Bei dem bekannten irischen Musikstück „Lord of the Dance“ nahmen die Jungmuskanten die Zuhörer mit auf eine Reise nach Irland. Im Anschluss verwandelten sich die Kinder und Jugendliche mit witzigen Mützen in Zwerge und begeisterten mit „Go West“ das Publikum. Auch mit dem letzten Stück der Jugendkapelle „Viva la Vida“ landeten die Jungmusikanten einen Volltreffer. So war es nicht verwunderlich, dass die Jugendkapelle nur mit einer Zugabe von der Bühne gelassen wurde.

Solist Matthias Weber mit seinem Tenorhorn

Nach einer kurzen Umbaupause betrat dann die aktive Kapelle unter Leitung von Ingrid Meschenmoser die Bühne und starteten mit „Take off“ und es folgte „Coldplay in Symphony“, bei dem die größten Hits der Band Coldplay in einem sehr gelungenen Arrangement vorgestellt wurden. Bei der Ballade „The Story“ brachte Matthias Weber mit seinem Tenorhorn die Halle zum Träumen und sorgte so für ein Highlight des Abends.

Langjährige Mitglieder werden geehrt

Die geehrten Musiker Otto Hofmann, Deborah Huttner, Alexander Knoll, Andrea Huber, Gerhard Huber, Ramona Gebhardt und Anton Böll (von links). | Bild: Melissa Weber

Im Anschluss standen die Ehrungen auf dem Programm. Für 10 Jahre geehrt wurde Alexander Knoll (Posaune). Deborah Huttner lobte seinen Einsatz und die Fähigkeit, den Spagat zwischen Fußball und Musikverein zu meistern. Andrea Huber (Klarinette), Gerhard Huber (Posaune) und Deborah Huttner (Querflöte und Piccolo) erhielten die Ehrung für 20 Jahre aktives Musizieren. Andrea Huber steht stets zur Stelle, wenn es Arbeiten gibt und ist immer zuverlässig. Gerhard Huber ist vor allem für seine Arbeit hinter der Kamer bekannt. Deborah Huttner ist seit 2018 die Vorsitzende des Vereins und hat auch in den Jahren davor schon viele andere Tätigkeiten übernommen.

Ramona Gebhardt (Saxofon) durfte am Samstag bereits auf 30 Jahre Mitgliedschaft im Verein zurückblicken. Zwölf Jahre hat Ramona die Aufgabe der ersten Vorsitzenden des Vereins übernommen. Aber damit noch nicht genug, seitdem übernimmt sie zahlreiche Aufgaben wie das Amt der 2. Kassiererin oder auch die Verantwortung über die Uniformen. Zum Schluss durfte Otto Hofmann noch seine Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre entgegennehmen. Viele Jahre hat er aktiv die Trompete im Verein gespielt und ist nach seiner aktiven Mitgliedschaft bei vielen Auftritten und Umzügen als Fahnenbegleiter mit dabei. Für alle Geehrten spielte die aktive Kapelle den Marsch „Kaiserin Sissi“.

Abschluss mit Liedern aus dem Film „Grease“

Solistin Alisa Alferi. | Bild: Melissa Weber

Nach den Ehrungen ging es im Programm mit der klangvollen Polka „Glückseligkeit“ weiter. Alisa Alferi sorgte für den nächsten Höhepunkt des Abends. Mit ihrer tollen Stimme sang sie die Popballade „Perfect“ von Ed Sheeran. Ein krönender Abschluss gelang den Musikanten mit bekannten Liedern aus dem Film „Grease!“. Melodien aus „Beauty School Dropout“ oder „Grease Lightin´“ sorgten für gute Laune und brachte die Zuhörer in Tanzstimmung. Die Musiker ernteten tosenden Applaus für ihren Auftritt. Mit den zwei modernen Zugaben „Come on Eileen“ und „Don´t stop believin“ beendete der Musikverein dann schlussendlich den Konzertabend.