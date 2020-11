Im Oktober war für alle Kinder Erntezeit. „Säen und ernten“ heißt ein Projekt, das sich jährlich von April bis November erstreckt und seit sieben Jahren Kooperation mit dem Kästle-Hof in Einhart durchgeführt wird. „In dieser Bildungspartnerschaft machen die Kinder praktische Erfahrungen mit der regionalen Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen“, berichtet Lehrer Franz Wohlfahrt der mit seiner Kollegin Knäpple den Schulunterricht stemmt.

100 Meter lange Kartoffelreihe

Gerade noch rechtzeitig vor weiteren Corona- Einschränkungen konnte der traditionelle Ernte-Dank mit Marktgeschehen im Haus KomBiLe durchgeführt werden. In diesem Frühjahr war der Lockdown und die Schule geschlossen. Somit übernahm der Kästle-Hof die Saat der Kartoffeln, was ansonsten die Schüler in Handarbeit machen. Zur Kartoffelernte Ende September hatten dann wieder alle 50 Kinder im Alter von drei bis acht Jahren Jahren ihren tatkräftigen Einsatz. In einem arbeitsteiligen Verfahren sammelten, säuberten, wogen und verpackten die emsigen Erntehelfer die Kartoffeln aus einer 100 Meter langen Kartoffelreihe bereits auf dem Acker marktgerecht zum Verkauf.

Apfelsaft für das Bildungshaus

In der Woche darauf war die Apfelernte in Magenbuch angesetzt. Schließlich galt es wieder Apfelsaft für das Bildungshaus zu beschaffen, der das ganze Schul- und Kindergartenjahr den Durst der Kinder stillen soll. Die Eltern und Pädagogen organisierten mit Kindern aus dem Bildungshaus die Apfelernte außerhalb der Schul- und Kindergartenzeit. Viele kleine und größere Apfelspenden wurden bei dieser solidarischen Sammelaktion erzielt und ein voller Erntewagen konnte zur Mosterei fahren.

Der dritte Ernteeinsatz war wieder auf dem kleinen Rübenacker vom Kästle-Hof in Einhart. Die Rüben wuchsen das Jahr über zu stattlichen „Brocken“ heran und waren bereit zur Ernte. Schließlich pflegt man im Einzugsgebiet des Bildungshauses den Brauch des „Rüben-Geisterns“. Jetzt war Muskelkraft gefragt. Die Mädchen und Buben ernteten die Rüben kindgemäß, packten die „dicken Kerle“ am Blätterschopf und zogen sie mit vereinten Kräften nacheinander aus der Erde. Das Laub wurde entfernt und die „Geisterköpfe“ auf den Wagen gehoben.

Erntedankfeier im KomBiLe mit Liedern und Gedichten

Nach getaner Erntearbeit galt es nun die Erntedankfeier und den Herbstmarkt im Haus KomBiLe zu gestalten. Frühzeitig wurden im Bildungshaus bereits Musikstücke und Lieder eingeübt sowie Herbstgedichte in Szene gesetzt. Eine Auswahl dessen wurde in einem Erntedankritual im großen Kreis zusammen mit zahlreichen Eltern, Großeltern und Dorfbewohnern im KomBiLe-Hof feierlich zelebriert. Ein besonderes Erlebnis dabei war für die Kinder das Marktgeschehen. Dort wurden die geernteten Produkte von den Kindern an die Kunden verkauft. Die Ernte war reichlich, so dass der Markt üppig bestückt war. Die Ernte-Dank-Veranstaltung wurde unter den strengen AHA-Regeln durchgeführt. Auch die Grundschüler trugen Masken beim Verkauf ihrer Waren.

Lehrer Franz Wohlfahrt: „Die Kleinen lernen von den Großen“

Die Aktivitäten in der Natur, in der Gemeinschaft und die hervorragende Zusammenarbeit mit einer engagierten Elternschaft machen für Lehrer Wohlfahrt den Mehrwert aus, den Kinder in der Ländlichen Region gegenüber Großstadtkindern haben. „Kinder wollen fühlen, begreifen und die Kleinen lernen von den Großen“, ist für den Pädagogen die Beziehungsebene, die es digital nicht geben kann, für die Entwicklung der Schulkinder unerlässlich: „Grundschulkinder und Digital geht nicht.“ Den Einsatz von digitalen Medien als Hilfsmittel sieht der Lehrer durchaus positiv, allerdings sei dies kein Ersatz für persönliches und gemeinschaftliches Erleben: „Die Kinder brauchen die Schule und Sozialkontakte.“

Gartenkonferenzen während des Lockdowns

Während des Corona-Lockdowns hielt Franz Wohlfahrt den Kontakt mit seinen Schülern durch „Gartenkonferenzen“ aufrecht, natürlich mit Abstand. Der Lehrer erarbeitete mit seiner Kollegin viele Aufgaben unter dem großen Thema „Wasser“, die die Mädchen und Jungen „im Freien“ und häufig gemeinsam mit den Eltern erledigen konnten. Diese Methode funktionierte nur, weil sich die Eltern des KombiLe mit ihrer Schule identifizieren, die Abläufe transparent sind und deshalb die Entscheidungen mittragen, gerät der Pädagoge schier ins Schwärmen.