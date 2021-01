In Pfullendorf sind während der einjährigen Corona-Pandemie 308 Personen positiv auf Covid-19-getestet worden. Was sind die Ursachen, dass die 7-Tages-Inzidenz seit Monaten die 200er-Grenze weit überschreitet?

In der Sitzung des Gemeinderates in der Stadthalle am Donnerstagabend berichtete Ordnungsamtsleiter Manuel Oberdorfer über die Entwicklung der seit einem Jahr dauernden Corona-Pandemie in der Linzgaustadt. Während Pfullendorf die erste Phase noch