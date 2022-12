Im Baugebiet „Dreißigste Garb“ ist Platz für 58 Einzel- und Doppelhäuser sowie sieben Gebäudekomplexe in verdichteter Bauweise, und die Nachfrage nach den Flächen ist enorm. Die Grundstücksgröße bei den Einzel- und Doppelhäusern beträgt 620 bis 1004 Quadratmeter, wobei ein Quadratmeterpreis ab 167,07 Euro angesetzt ist. Wer einen Wohnblock bauen will, hat zwischen 916 und 1142 Quadratmeter zur Verfügung und ist mit 178,78 Euro je Quadratmeter dabei.

Registrierung unter www.baupilot.com/pfullendorf

Bauamtschefin Nadine Rade geht deshalb davon aus, dass alle Plätze verkauft werden, wie sie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erklärte. Ab kommenden Montag, 19. Dezember, können sich Interessenten für einen Bauplatz offiziell bewerben, wobei man sich beim System „Baupilot“ unter www.baupilot.com/pfullendorf registrieren muss. Dort muss ein umfangreicher Fragekatalog beantwortet werden, und entsprechend ihren Antworten erhalten potenzielle Bauherren dann Punkte. Ist man Pfullendorfer Bürger? Ist der Arbeitsplatz in der Gemeinde? Bewirbt man sich das erste Mal für einen Bauplatz? Ist man ehrenamtlich tätig? Wenn, ja, wie lange? Bewirbt sich eine junge Familie mit Kindern oder ein vermögender Senior aus Bremen?

Kriterienkatalog für Punktevergabe

Bekanntlich hatte der Gemeinderat im Frühjahr seine bisherige Vergabepraxis mit dem so genannten Windhundverfahren gecancelt und ein Punktesystem eingeführt, wozu ein Kriterienkatalog erstellt wurde. Damit will man vor allem jungen Familien und denjenigen eine Chance auf einen Bauplatz geben, die in Pfullendorf arbeiten oder sich in Vereinen engagieren. Private Bauherren können maximal 210 Punkte erreichen. Wer in Pfullendorf arbeitet, erhält zehn Punkte und wer in einer angrenzenden Kommune beschäftigt ist, bekommt sieben Punkte.

Mit höchstens 20 Punkten wird das ehrenamtliche Engagement bewertet und für jedes Kalenderjahr, das man ununterbrochen in Gemeindegebiet Pfullendorf wohnt gibt es zwei Punkte, höchstens jedoch 30. Der Gemeinderat hat im September diese Satzung ergänzt, so dass „in begründeten Ausnahmefällen“ man einen Investor bevorzugen kann, wenn dieser preisgünstigen Wohnraum schaffen will. Zusätzlich können Personen mit besonderen beruflichen Qualifikationen bevorzugt werden. „Wenn sich ein Arzt in Pfullendorf niederlassen möchte, möchten wir ihm als Anreiz auch einen Bauplatz bieten können“, hatte damals Bürgermeister Thomas Kugler erklärt.

Kriterienkatalog bildet Grundgerüst für künftige Bauplatzvergaben

Der Gemeinderat stimmte nun für den Verwaltungsvorschlag, dass die etwas veränderten Kriterien nur für das Baugebiet „Dreißigste Garb“ gelten, aber im Prinzip das Grundgerüst bei Vergaben in weiteren Baugebieten bilden. Neu in den Vergabekatalog aufgenommen wurde, dass es ohne Nachweise keine Punkte gibt und sich die Stadt bei falschen Angaben rechtliche Schritte vorbehält. Wer nicht online-affin ist, kann die Unterlagen auch in Papierform ausfüllen und beim städtischen Bauamt abgeben. Dort werden die Daten dann ins System eingepflegt, wofür der Interessent eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro zu zahlen hat.